«300 рублей за литр у барыг». На южных курортах и трассе к морю начался дефицит бензина: что там происходит

Цены на бензин подскочили и в Москве, а желающих на заправках не убавилось Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Автомобилисты из разных регионов России заявляют об острой нехватке бензина на заправках. В пик курортного сезона под ударом оказались южные направления и тысячи туристов, решивших поехать на море на машинах. АЗС пустеют одна за другой, несмотря на то, что правительство уже ввело жесткий запрет на экспорт бензина до конца осени. MSK1.RU выяснил, почему в разгар отпусков страна осталась без горючего и где заправиться сложнее всего.

«Если бензин кончается…»

Достаточно почитать и посмотреть ленты соцсетей, чтобы понять масштабы происходящего. И блогеры, и обычные автопутешественники жалуются, что с топливом перебои, а у заправок выстраиваются поистине километровые очереди.

«Нет, это не зомби-апокалипсис, это кусочек очереди на заправку на трассе М-4, — делится авто- и тревел-журналист Артем Ачкасов. — Народ массово потянулся на юг. Чтобы не вставать в такие пробки, рекомендую заправляться заранее — из такого расчета, чтобы делать это не сразу перед и не сразу после платников. Если бензин кончается, рекомендую съехать в любой населенный пункт и заправиться там».

У заправок — длиннющие очереди Источник: artemspec / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Осталось дизеля на 4 км»

Особенно остро топливный кризис проявился в Крыму. На полуострове, куда в разгар сезона устремились тысячи отдыхающих из Москвы и других городов, дефицит бензина ощущается сильнее всего.

«Люди стоят всю ночь в очереди. Мы брали с собой канистру, перед мостом заправили полный бак, но на обратный путь нам хватило впритык. Когда мы подъехали заправляться сразу после моста, у нас осталось дизеля на 4 км, — поделилась блогер и многодетная мама Женя Лисицына. — Правда, утром я заполнила заявку на сайте Министерства туризма, часов в 11 они мне перезвонили и сказали, что дают мне QR-код на заправку».

Автомобилисты делятся кадрами из очередей в интернете Источник: jenya_foxy / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Водители сообщают о закрытых АЗС в Крыму и перебоях с топливом на местных заправках.

«300 рублей за литр бензина у барыг. Или приезжай за сутки на заправку и будешь 80-м в очереди. С вероятностью, что тебе еще и не хватит топлива и ты останешься ждать следующий бензовоз», — уточняет блогер Андрей Архипов.

Очередям за топливом в Крыму не видно конца Источник: andre_arkhi Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Хотят лимит ввести»

Наиболее сильно топливный кризис почувствовали жители и гости Ставрополья.

«У меня на 50 км бензина осталось. Я физически даже до Минвод не доехала. Я на все заправки заезжала, даже ноунеймовские, нигде бензина не было. Люди стоят толпами, возмущаются: „Куда бензин делся? Чем заправляться?“» — ужасается в своем телеграм-канале местная зоозащитница Яна.

Поеду сейчас в эту очередь, полдня, наверное, простою, чтобы заправиться. Я не знаю, хватит ли вообще этого бензина. Я просто в шоке, как жить-то, ё-моё. Яна жительница Ставрополья

На Ставрополье помимо того, что на АЗС выстраиваются огромные очереди, люди жалуются, что заправить машину сейчас практически невозможно.

«Заправляют только по топливным картам, — рассказала MSK1.RU представитель местной транспортной компании на условиях анонимности. — Например, если у тебя есть карта „Роснефти“ топливная, а не скидочная, то по этой карте и заправляют. А такие карты есть только у предприятий. Соответственно, они в приоритете на данный момент».

Жительница Ставрополья сообщает, что на заправке есть только газ — бензина нет Источник: читатель MSK1.RU

А вот на других, не столь популярных направлениях дефицита нет. В отличие от южных трасс, водители спокойно заправляют машины.

«Очередей не видно. Есть обычный напряг часов в 5–6 вечера, когда люди с работы едут. И то не на всех — скорее, даже на единичных АЗС», — сказала MSK1.RU жительница Челябинска Ксения.

«Бензин поставляют, но и быстро разбирают»

Самая тяжелая ситуация с бензином сейчас на южном направлении. Это Краснодарский край и Крым.

«В Крыму действуют ограничения — 20 литров на машину. При этом на части заправок, например, крупных сетей „Атан“ и ТЭС, авто заправляют только с предъявлением талонов, причем не только в Севастополе, но и в Симферополе, — рассказала управляющий партнер агентства „ВМТ Консалт“ Екатерина Косарева. — Покупать талоны можно в двух городах — в столице Крыма и Севастополе, всего таких точек продажи четыре. Проблемы возникают не только у автовладельцев, но и у тех, кто арендует машину, которую нужно вернуть заправленной по договору.

Цены на бензин заметно подросли Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Паника и перестраховка водителей в итоге создают огромную напряженность на трассах и провоцируют бесконечные очереди. Люди стремятся заправиться до полного бака и впрок залить еще пару канистр.

«В Крыму есть некоторые проблемы по логистике, топливо на полуостров прибывает с задержкой, но оно есть, — объяснила MSK1.RU эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. — В Ставрополье повышенный спрос на топливо связан с сезоном отпусков и работой аграриев, а также с плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах. Бензин поставляют, но его быстро разбирают, это касается АИ-95. АЗС стараются быстро пополнять свои резервы. На настоящий момент АИ-95 стоит около 72 рублей за литр.

Власти внимательно следят за ситуацией с топливом. Главы курортных регионов регулярно сообщают о принятых решениях.

«Достигнута договоренность с руководством компаний АТАН и ТЭС о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей. Ведем работу по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму. О мерах, предпринимаемых для разрешения ситуации на топливном рынке республики, будем информировать граждан еженедельно», — докладывал 12 июня губернатор Республики Крым Сергей Аксенов.

«На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. Временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии. Учитывая всплеск спроса, поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои в поставках», — писал 8 июня глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев..

Как уехать на юг без машины

Альтернатива личному авто — поезда, автобусы и самолеты. Но расходы на транспорт для семьи сразу вырастут в 3–4 раза. Железнодорожные билеты из Москвы до Адлера пока есть в продаже, но придется рассчитывать в основном на проходящие поезда. Полка в плацкарте для пассажира от 10 лет и старше стоит минимум за 6406 рублей в одну сторону, а место в купе обойдется уже от 7332 рублей.

В условиях топливного кризиса электропоезда становятся альтернативой для путешественников Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

До Симферополя и Севастополя пока можно купить билет на «Таврию», но мест осталось критически мало. Например, в плацкарте свободно всего 1 место за 7492 рубля, а билеты в купе начинаются от 16 227 рублей в одну сторону, при этом время в пути составит больше суток.

Перелет из Москвы в Сочи обойдется минимум от 6379 рублей туда и от 6595 рублей обратно на человека. За билет в Минеральные Воды придется отдать не менее 4366 рублей, а за обратный путь — от 8981 рубля. Самый дешевый авиабилет до Ставрополя обойдется в 9236 рублей, а возвращение в Москву будет стоить уже 11 163 рубля. Это минимальные тарифы, без багажа.

Такая ситуация сейчас в Ставрополе Источник: читатель MSK1.RU

В качестве альтернативы можно рассмотреть автобусы. Поездка до Сочи из Москвы обойдется минимум в 7791 рубль на человека в одну сторону, отправление со Щелковского автовокзала или из Мытищ. Автобус идет больше суток, что довольно тяжело, зато здесь нет такого жесткого минимума по багажу, как в самолете.

При этом уехать на автобусе в Ставрополь сейчас не получится, так как системы бронирования просто не предлагают билетов ни на Южный, ни на Центральный автовокзал. Зато на автобусе можно попасть в Крым, куда самолеты не летают уже несколько лет. В Симферополь из Москвы ежедневно уходит 12 рейсов с автовокзалов Новоясеневская, Южные ворота, Щелковский, Северные ворота, Мытищи, а также от аэропорта Домодедово, и самый быстрый из них идет ровно сутки.

Как вы планируете добираться на юг в этом году? Самолетом Поездом На машине Автобусом Никуда не поеду — нет отпуска Не езжу летом на юг