От океана до океана на мотоцикле. История российского байкера, который исколесил почти весь земной шар

Байкер проехал шесть тысяч километров на мотоцикле — добрался из Санкт-Петербурга до Иркутска Источник: Сергей Ересов

Петербуржец Сергей Ересов свой первый байк купил, когда еще ничего не понимал в мотоциклах. Сейчас ему 46 лет, за его плечами — тысячи километров дорог, поездки по России, Европе и США, а в мае этого года он одолел путь длиной 6000 км из Санкт-Петербурга в Иркутск. О путешествиях по миру соло и в компании, о том, есть ли разница между дорогами европейской и азиатской частей России и правда ли, что Harley-Davidson — самый крутой мотоцикл, Сергей рассказал корреспонденту IRCITY.RU.

Сел и поехал

В байкерскую тусовку он попал достаточно поздно, в 25 лет. Впрочем, по его словам, это даже пошло на пользу: возраст уже позволял трезво оценивать опасность и не путать любовь к скорости с безрассудством.

— Тогда в кругу моих друзей появился увлеченный мотоциклист, заразил меня рассказами о байках. Он как человек, который слов на ветер не бросает, предложил мне буквально через неделю посмотреть хороший вариант. Я поехал, ничего в этом не понимая, мотоцикл мне внешне понравился. Хотя, наверное, в тот момент мне понравился бы любой, — рассказывает Сергей.

На первый байк Сергей, что называется, сел и поехал Источник: Сергей Ересов

Друг-мотоциклист велел новоявленному владельцу двухколесного транспорта тренироваться, а потом — примерно через месяц — пообещал ввести в байкерскую тусовку.

— Я поездил два дня, позвонил и сказал: «Я готов». Не могу рекомендовать так делать, но я многих посадил на мотоциклы и могу сказать, что люди делятся на два лагеря. Кто-то садится и едет, а потом просто осваивает навык управления мотоциклом. А кому-то просто не дано — такое тоже бывает, — говорит Сергей Ересов.

Источник: Городские медиа

В нулевые байкерское движение еще не было настолько распространено, как сейчас, потому на дорогах можно было встретить только тех, кто был по-настоящему увлечен этой темой. Впрочем, как и сейчас. По словам Сергея, байкеров стало много в соцсетях, но это скорее ребята и девчата, которые покупают мотоциклы просто для имиджа и пользуются ими максимум, чтобы доехать до кофейни. А вот на дорогах мотоциклистов как будто сильно больше не стало.

Крым Сергей называет одним из красивейших мест, что видел Источник: Сергей Ересов

И, кстати, байкеры в России — это отнюдь не опасные люди в кожаных жилетках с нашивками, которые решают криминальные дела, каких мы привыкли видеть в американском кино.

— Образ байкеров-бандитов возник благодаря истории развития клубного движения в США после Второй мировой войны. Первые подобные сообщества возникли именно в Америке. На это повлиял экономический спад: два колеса же дешевле четырех. Многие из ребят были молодыми и повоевавшими, энергию куда-то нужно было девать, и эти клубы занимались криминалом. Некоторые сообщества до сих пор запрещены официально. В Европе нельзя ходить в жилетках определенных мотоклубов, в лучшем случае отделаешься штрафом, — рассказывает Сергей.

«Байкеры в России — это срез общества», — отмечает Сергей Источник: Сергей Ересов

Российское байкерское движение было принципиально другим в своей основе. Оно зародилось в 1990–2000 годы, на тот момент его костяк составляли страстные мотоциклисты, фанаты этого транспорта.

— Это и тогда, и сейчас такой же срез общества. Недавно вручали цвета полного члена клуба девушке, главврачу одной из больниц города. Байкерами могут быть инженеры, учителя, рабочие, обеспеченные люди и не очень обеспеченные. Разные, — отмечает Сергей Ересов.

«Мотоцикл — это само по себе удовольствие»

Сергей еще на заре своего увлечения мотоциклами попал в один из крупнейших в Санкт-Петербурге байкерских клубов, занимавшийся мотопутешествиями. Поездки по стране начались сразу: за один сезон удавалось провернуть три-четыре небольших путешествия.

— Мотоцикл — это само по себе удовольствие. Смысл мотопутешествия — не доехать куда-то, а просто ехать. Это не должно превращаться в долбежку: утром встать, до ночи ехать нон-стопом, хотя и это иногда нужно. Петербург, в котором я прожил большую часть жизни, находится достаточно далеко от многих популярных туристических направлений европейской части России. Чтобы выехать куда-то в красивое место, нужно преодолеть достаточное расстояние. Москве в этом плане повезло больше, — считает Сергей.

После путешествий по России пришел опыт и заграничных маршрутов. Байкер несколько раз объехал Европу, побывал почти во всех странах ЕС. Но самым своим ярким трипом он сам называет путешествие по США, когда в 2017 году проехал всю Америку от океана до океана.

— Ездили двумя парами на двух мотоциклах. Мы арендовали их в Америке, потому что в рамках этого турне везти свои было слишком дорого, хотя, честно говоря, это не совсем трушно. Это было примерно двухнедельное путешествие с остановками, с посещением интересных мест и пониманием, где ты находишься, — с удовольствием рассказывает Сергей.

Коллекция снимков штатов США, которые проехал росиянин Источник: Сергей Ересов

За годы путешествий по России и другим странам Сергей пришел к простому выводу: хороших людей в мире гораздо больше, чем плохих. Особенно ярко это проявляется в ситуациях, когда помощь приходит совершенно неожиданно.

В США, например, байкер попал в неожиданную ситуацию. В той поездке Сергей впервые арендовал Harley-Davidson класса круизер — тяжелый и комфортный мотоцикл, идеально подходящий для дальних маршрутов. По пути он собирал своеобразную коллекцию фотографий, стараясь сделать снимок на въезде в каждый штат. Однако остановки на обочинах американских автомагистралей строго запрещены, поэтому всё приходилось делать максимально быстро.

Во время одной из таких остановок Сергей по привычке включил передачу, еще до того как окончательно сел на мотоцикл. Байк дернулся и сломал боковую подножку. Удержать почти четырехсоткилограммовую машину удалось, а вот продолжить путешествие без проблем уже не получилось: подножка перестала фиксироваться, и оставить мотоцикл без поддержки было невозможно.

Путешественники нашли ближайший дилерский центр, однако нужной детали там не оказалось. Подходящая подножка была в другом городе, в нескольких часах езды, и добраться до нее до закрытия сервиса шансов почти не было.

Те самые сотрудники дилерского центра, которые помогли россиянину Источник: Сергей Ересов

Развязка оказалась неожиданной. Сотрудники дилерского центра расспросили путешественников, загнали мотоцикл в ремзону и спустя некоторое время вернули его уже исправным. Как выяснилось позже, они просто сняли подножку со своего мотоцикла и установили ее на байк путешественника. Денег за помощь не взяли, объяснив это просто: если человек попал в беду, ему нужно помочь.

— Встречая такие вещи, радуешься, удивляешься. Я всегда поэтому беру с собой в поездки какие-то мелочи локальные, вроде магнитов с видами города, сувениры, чтобы хотя бы так благодарить людей, — говорит байкер.

«Harley — это про состояние»

Сергей Ересов сам ездит на Harley-Davidson, потому невозможно было его не спросить, действительно ли легендарный байк — рок-звезда в мире мотоциклов или это всё байки и маркетинговый ход.

— Вы открываете этим вопросом холивар из разряда, что лучше: BMW или Mercedes. Само собой, сколько людей, столько и мнений. Но я с годами пришел к такому выводу: мотоцикл — это для души, и нужно брать то, что нравится, — говорит он и добавляет: Harley-Davidson — не самый технологичный мотоцикл в современном мире. Есть бренды, которые ушли далеко вперед с точки зрения тех же электронных систем.

Для сибирских дорог Сергей выбрал более вездеходный байк Источник: Сергей Ересов

Но Harley-Davidson — это про состояние, вайб и некую «трушность» с точки зрения железности и тряски, того, что сделало этот мотоцикл самым узнаваемым даже у тех, кто мотокультурой не интересуется.

— Когда стоит Harley заведенный, на руле есть большая вибрация, но чуть-чуть стоит дать газу — и всё успокаивается. То есть инженеры настолько продумали историю, чтобы не потерять эту изюминку Harley, что даже подножки у них с амортизаторами, которые гасят вибрацию, — делится байкер. — Людям нравится ощущение этого железного мотоцикла, который трясется. Но это сильно бы сказывалось на комфорте, особенно в поездках на дальние расстояния. Потому вся эта тряска убирается, когда ты поехал.

По словам Сергея, мотоцикл — это хобби, которое требует регулярных расходов. Но не самых огромных. Ежегодное техническое обслуживание его Harley-Davidson обходится примерно в 26 тысяч рублей. Среди крупных внеплановых трат за последнее время — замена блока управления с кнопкой запуска двигателя, которая вместе с работами и перепрошивкой стоила более 100 тысяч рублей.

Еще одна постоянная статья расходов — замена шин: комплект резины стоит около 40 тысяч рублей. Плюс закрытое помещение для зимнего хранения — за место на подземном паркинге Сергей платит около 5 тысяч рублей в месяц, деля аренду с другом. При этом он отмечает, что затраты могут сильно различаться в зависимости от модели мотоцикла, интенсивности поездок и возраста техники.

В Иркутск байкер тоже привез Harley-Davidson, правда, не тот, что у него был раньше: и пора было менять предыдущий, и для местных дорог потребовался транспорт другого типа.

«Путешествовал по России, когда еще это не было мейнстримом»

В Иркутск Сергей Ересов переехал в прошлом году — релокация случилась из-за работы, он трудится в сфере энергетики. Сразу же познакомился с местными байкерами, хотя сезон пришлось пропустить. Но достаточно поездил по этим краям на автомобиле.

— Я апологет дальних поездок, и у меня был Harley, специально предусмотренный для них. Но в Иркутске понял, что тут нужна другая модель, чтобы получать свое удовольствие от Байкала, от мест, где хочется побывать. И взял модель Pan Americа — это мотоцикл класса эндуро, который считается внедорожником в мире мотоциклов и позволяет ездить с комфортом и по асфальту, и по бездорожью. С удовольствием повторю на нем путешествия и на Ольхон, и в Аршан. Байкал с бурятской стороны пока для меня неизвестная история, и, конечно, есть в планах там поездить, — рассказывает мотоциклист.

В прошлом году Сергей пропустил мотосезон Источник: Сергей Ересов Но познакомился с основными туристическими направлениями Иркутской области и Бурятии Источник: Сергей Ересов

В путешествие из Петербурга в Иркутск Сергей отправился с другом, хотя мог бы и соло. В основном его поездки были в составе команды, а первый раз, когда пришлось путешествовать одному, случился незапланированно. Это было на Сицилии, когда напарнику пришлось внезапно и срочно вернуться на родину из-за рабочих вопросов.

— А у меня еще оставалось много дней отпуска, потому я остался и впервые оказался в дальней поездке соло. Получил свое удовольствие. Путешествия соло или в команде — это вопрос предпочтений, — отмечает Сергей. — Когда ты в команде, в общении, на каждой остановке можешь поделиться эмоциями, вечера проходят веселее. Но когда ты едешь соло, ты не зависишь ни от кого, едешь в собственном темпе, не должен следить за тем, не отстал ли кто, тратишь меньше времени на остановках. Мне подходят оба формата.

Сергей на Сицилии Источник: Сергей Ересов

Пробег в 6 тысяч километров от Санкт-Петербурга до Иркутска Сергей называет самым крутым своим путешествием по России с точки зрения протяженности. Занял путь 10 дней, за это время удалось не просто посмотреть на дороги, но и побывать в разных городах.

— Сейчас многие вынужденно открывают для себя внутренний туризм, а я путешествовал по городам России, когда это еще не было мейнстримом. Поэтому я уже давно знаю, что наши города прекрасны, есть куча красивых мест, и напрасно люди не воспринимали и не видели то, как можно отдыхать внутри страны, — отмечает Сергей. — Но я был впервые в Екатеринбурге и Омске, как и в других городах за Уралом. Оба города произвели на меня впечатление. Они разные по духу: Омск ухоженный, немножко окунает в прошлое, а Екатеринбург, наоборот, больше в будущее. Красивые города.

«Тут байкеры в более суровых условиях»

Такое длинное путешествие, помимо прочего, дало представление о том, насколько различаются европейская и азиатская части России. Впрочем, оно не такое разительное, как кажется, и касается, пожалуй, только лишь дорог, которые после Екатеринбурга превращаются в двухполосные.

— Приехать из Санкт-Петербурга в Екатеринбург — два дня дороги, и ты находишься уже очень далеко. А приехать из Екатеринбурга в Иркутск — время нереальное из-за узкой дорожной артерии. Это прямо крик души. Хотя, конечно, обогнать на двухполосной дороге 20 фур, как это у нас было между Омском и Томском, на мотоцикле легче, — говорит байкер. — Когда приехал в Иркутск, подумал, что до Улан-Удэ доехать можно за вечер. Но когда добрался до Теплых озер, понял, почему так не получится.

И, конечно, после Урала снижается количество заправок, но это решается грамотным планированием. Без него и в европейской части страны можно остаться без топлива — и такой опыт у байкера есть. Случился он на платной автодороге между Санкт-Петербургом и Москвой.

На въезде в Красноярск Источник: Сергей Ересов

— У меня была запланированная заправка, но у АЗС оказалась огромная очередь, в которой пришлось бы отстоять примерно час, а было очень жарко. Ошибкой было тогда, что я не оставил резерв топлива. Но с наивной детской надеждой думал, может, мне хватит доехать до следующей заправки, хотя лампочка уже горела. Поехал очень медленно, экономя топливо, но в итоге пришлось остановиться на специальном островке безопасности, — вспоминает Сергей Ересов.

Спасло его только то, что на платной автодороге везде указаны номера аварийной службы, а камеры вдоль трассы и номера на световых столбах помогают быстро установить, где находится человек. Так что байкеру привезли довольно быстро 5 литров топлива, взяв за это 500 рублей. Допускать, что останешься без бензина, конечно, не стоит, говорит Сергей, но иметь в виду такой лайфхак можно.

Сергей на фоне Коммунального моста в Красноярске Источник: Сергей Ересов

— Есть еще и банальные вещи вроде переездов. Потому что когда встречаешь на федеральной трассе, главной артерии страны, переезд — это неправильно. Когда дорога идет по населенному пункту — неправильно. А если убрать дороги за скобки, то я не заметил каких-то больших отличий между европейской и азиатской частями страны в плане мотопушествий, — делится байкер.

А еще совершенно точно мотосезон у нас короче, чем в европейской части, да и путешествовать из-за ограничений на федеральных трассах сложнее.

— В более суровых условиях ребята тут живут, — резюмирует он.

«Если хочется пробовать — нужно пробовать»

В самом Иркутске Сергей уже заметил некоторые особенности местной манеры вождения. Прежде всего, конечно, пока ездил по городу на машине. Например, он отмечает, что многие игнорируют поворотники как явление.

— Второй фактор. Мне, чтобы попасть на работу, нужно съехать с Академического моста и развернуться. С утра в этом месте серьезный трафик навстречу, в который надо вклиниваться. В первый раз я по старой памяти включил поворотник и жду, когда меня пропустят, но этого не произошло, — делится Сергей. — Не буду говорить, что в Иркутске не пропускают вообще, но точно пропускают реже. Если в Петербурге вторая-третья машина притормозит, то здесь нужно ждать пятую и шестую.

Мотопутешествия дают яркие впечатления, делится Сергей Источник: Сергей Ересов

На мотоцикле по городу байкер успел поездить немного, потому пока глобальной разницы в отношении иркутских автомобилистов к мотоциклистам заметить не успел. Но заранее подготовился к тому, что у водителей в Иркутске меньше внимания к тому, что на дороге может появиться мотоцикл. Это не потому что наш город с низкой культурой в этом вопросе. Просто, как показывает опыт Сергея, чем меньше город, тем меньше байкеров и меньше привычки у автомобилистов к ним.

— Потому я заранее готов к тому, что меня не будут видеть по зеркалам и нужно ездить аккуратнее, — говорит он.

Тем не менее нахождение в Иркутске открывает новые направления для путешествий. И прежде всего это Монголия. Правда, она случится для Сергея точно не в этом году.

— Но куда конкретно в Монголии, пока не скажу. Я строю путешествия, уже понимая сроки и возможности реализации, — говорит он.

Байк Сергей после путешествия и после «чистки перышек» Источник: Сергей Ересов

Для Сергея мотоцикл — это не только транспорт, но и способ постоянно выходить из зоны комфорта. По его словам, настоящее мотопутешествие всегда связано с преодолением: приходится ехать в холод, дождь, ветер и мириться с усталостью. Однако именно это и делает поездки особенными.

— Часто спрашивают: «Как вы вообще ездите в дождь?» Да, бывает холодно, мокро и некомфортно. Но потом приезжаешь в точку назначения, снимаешь экипировку, садишься с друзьями за стол и понимаешь: день прожит не зря. Остается ощущение полного морального удовлетворения от пройденного пути, — говорит он.

Потому тем, кто только задумывается о мотоцикле и путешествиях, он дает простой совет: меньше сомневаться и больше действовать.

— Большинство идей не реализуются только потому, что люди так и не решаются начать. Они слишком долго думают о последствиях и возможных проблемах. Если хочется попробовать — нужно пробовать. Неважно, будет это большое путешествие через всю страну или поездка на дачу по выходным. Главное — начать, а потом уже понять, твое это или нет, — считает он.

Сергей с минским мотопутешественником Владимиром Ярецем Источник: Сергей Ересов

Как это сделал в свое время минский мотопутешественник Владимир Ярец, с которым Сергею Ересову повезло встретиться лично. В зрелом возрасте Ярец сел на мотоцикл «Ява» и отправился колесить по миру, побывав практически на всех континентах. А еще он был глухонемым и общался только жестами и письменно.