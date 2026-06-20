Маршруты поездов в Крым сократили — как быть пассажирам

Сколько будут действовать ограничения, пока не уточняется Источник: Александр Подопригора / 161.RU

С субботы, 20 июня, все поезда, следующие в Крым и с полуострова, станут ходить по сокращенному пути следования. Отправление и прибытие на полуостров организовали до одной станции.

«В связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи. Пассажиров поездов отвезут автобусами от/до станции Керчь-Южная», — сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

20 июня пассажирам поездов из Крыма предложат воспользоваться автобусами. Они будут отправляться с привокзальных площадей в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Феодосии.

Ранее, с 10 июня до конца сентября, часть поездов уже сократила маршруты и следовала только до Керчи. Часть из них продолжали движение до Феодосии, Симферополя и Севастополя.

Из-за угроз атаки беспилотников оперативный штаб Крыма внес изменения в график движения поездов. Составы дальнего следования должны были курсировать по полуострову только в дневное время — с 05:00 до 23:00.