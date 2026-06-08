Люди спят на полу, рейсы переносят. Что творится в аэропорту Сочи, где застряли тысячи пассажиров и третий день авиаколлапс

Показываем, что творится в аэропорту Сочи, где застряли сотни москвичей и третий день авиаколлапс Источник: читатель MSK1.RU; Росавиация / T.me

В аэропорту Сочи третий день продолжается транспортный коллапс. За это время в воздушной гавани несколько раз вводили план «Ковер»: самолеты не принимали и не отправляли. По данным Росавиации, только за 7 июня ограничения вводились дважды, последние из них были сняты в 22:04.

В результате тысячи пассажиров застряли в ожидании вылета. По словам москвича Клима, его рейс U6 280 должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово еще в 17:15, но из-за коллапса его несколько раз переносили.

«Несколько раз объявляли, что посадка на наш рейс завершена. Но на деле она даже не начиналась. Представитель авиакомпании к нам даже не вышел. Люди стоят в очереди у выхода на посадку, кто-то садится на пол, потому что боится потерять свое место. Те, чей рейс еще не объявляли, располагаются в детских зонах, ресторанах, некоторые лежат на полу», — рассказал MSK1.RU Клим.

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В Росавиации сообщили, что в ночь с 6 на 7 июня пассажиров 29 рейсов разместили в отелях. На запасных аэродромах в данный момент находятся 11 воздушных судов. В аэропорту Сочи заявили, что несмотря на ограничения с начала суток воздушная гавань отправила 105 рейсов (15,5 тыс. пассажиров) и приняла 108 рейсов (14,5 тыс. пассажиров).

«Все службы усилены персоналом для обслуживания пассажиров и воздушных судов в период пиковых нагрузок, из-за вынужденных корректировок расписания авиакомпаниями», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

По словам читателя MSK1.RU, некоторые пассажиры вынуждены спать на полу в ожидании рейса Источник: читатель MSK1.RU

Согласно данным с онлайн-табло, в воздушной гавани отменили 18 рейсов на вылет и 19 — на прилет. От задержек онлайн-табло оно горит красным: в Росавиации заявили, что 59 рейсов задержаны более чем на два часа. Ряд авиакомпаний, в том числе национальный перевозчик «Аэрофлот», заявил, что они вынуждены корректировать расписание рейсов за счет отмен и переносов.

«Часть рейсов, прибывающих в Сочи, направлены на запасные аэродромы. Перелёт данных рейсов будет осуществлён после подтверждения возможности перелёта», — добавили в «Аэрофлоте».

Пассажиров призвали сверяться с данным онлайн-табло, и в случае отмены рейса не приезжать в аэропорт.