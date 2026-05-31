Девочка-подросток попала в больницу после катания на самокате в Ярославской области

Катание на самокате в Ростове Великом Ярославской области обернулось для девочек-подростков больницей. Как сообщили в Госавтоинспекции, все случилось около 21:00 30 мая в городском сквере.

«По предварительной информации девочка, управляла электросамокатом, перевозила пассажира. Двигаясь по скверу вблизи д. 28 во 2 микрорайоне, утратила контроль над движением, после чего произошло падение водителя и пассажира на тротуарную плитку», — прокомментировали в пресс-службе ГАИ.

В результате ДТП 14-летнюю девочку, которая была за рулем самоката, с травмами увезли в Ростовскую центральную больницу. Ее 13-летняя пассажирка не пострадала.

«Госавтоинспекция Ярославской области просит родителей оградить детей от пользования самокатом в виду их большой травмоопасности. И помните, здоровье наших детей — в наших руках», — напомнили в ГАИ.