В Ярославле официально запустили движение по новой «выделенке» для общественного транспорта. Где

С 15 мая в Ярославля официально открыли движение по новой выделенной полосе общественного транспорта. Речь идет об участке на проспекте Авиаторов от улицы Красноборская до улицы Дачная в Заволжском районе.
«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечения пропускной способности на участке автомобильной дороги по проспекту Авиаторов от улицы Красноборская до улицы Дачная (при движении в центр города) с 15 мая 2026 года организуется движение общественного транспорта по выделенной полосе», — предупредили в мэрии.
Идею оборудования новой выделенки обсуждали в городе несколько лет подряд. При этом знак, предупреждающий о выделенной полосе для общественного транспорта на проспекте Авиаторов, появился еще 20 апреля 2026 года.
Напомним, за выезд на выделенку для общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 2250 рублей.
Где еще есть выделенка для общественного транспорта в Ярославле
улица Комсомольская — от улицы Свободы до площади Богоявления;
улица Первомайская — от площади Богоявления до площади Волкова;
улица Терешковой от улицы Суркова до Красной площади;
улица Союзная от дома № 96 до проспекта Авиаторов;
площадь Ярославль-Главный;
площадь Подвойского;
улица Свободы от площади Волкова до улицы Чайковского.
Ранее мы публиковали мнение дорожного активиста Темура Абдуллаева о том, спасет ли выделенка для автобусов Заволжский район от пробок.
