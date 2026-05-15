НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
Когда включат горячую воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
БПЛА попал в предприятие
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Дороги и транспорт В Ярославле официально запустили движение по новой «выделенке» для общественного транспорта. Где

В Ярославле официально запустили движение по новой «выделенке» для общественного транспорта. Где

Рассказываем, какой штраф грозит за выезд на нее

1 496
В Ярославле появилась еще одна выделенная полоса для автобусов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле появилась еще одна выделенная полоса для автобусов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле появилась еще одна выделенная полоса для автобусов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С 15 мая в Ярославля официально открыли движение по новой выделенной полосе общественного транспорта. Речь идет об участке на проспекте Авиаторов от улицы Красноборская до улицы Дачная в Заволжском районе.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечения пропускной способности на участке автомобильной дороги по проспекту Авиаторов от улицы Красноборская до улицы Дачная (при движении в центр города) с 15 мая 2026 года организуется движение общественного транспорта по выделенной полосе», — предупредили в мэрии.

Идею оборудования новой выделенки обсуждали в городе несколько лет подряд. При этом знак, предупреждающий о выделенной полосе для общественного транспорта на проспекте Авиаторов, появился еще 20 апреля 2026 года.

Наглядно показываем на карте, где может пройти новая выделенная полоса для автобусов | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаНаглядно показываем на карте, где может пройти новая выделенная полоса для автобусов | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Наглядно показываем на карте, где может пройти новая выделенная полоса для автобусов

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Напомним, за выезд на выделенку для общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 2250 рублей.

Где еще есть выделенка для общественного транспорта в Ярославле

  • улица Комсомольская — от улицы Свободы до площади Богоявления;

  • улица Первомайская — от площади Богоявления до площади Волкова;

  • улица Терешковой от улицы Суркова до Красной площади;

  • улица Союзная от дома № 96 до проспекта Авиаторов;

  • площадь Ярославль-Главный;

  • площадь Подвойского;

  • улица Свободы от площади Волкова до улицы Чайковского.

Ранее мы публиковали мнение дорожного активиста Темура Абдуллаева о том, спасет ли выделенка для автобусов Заволжский район от пробок.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Общественный транспорт Выделенная полоса для автобусов
Лайк
TYPE_LIKE8
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
94
284786942

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

15 мая, 14:27
Заволга, если есть недовольство - есть депутаты. Если они не вынесли на рассмотрение выше - основание для переизбрания. Вот и все - как это должно работать официально (на бумаге). А Ваших комментов на бумаге нет. Ограничитесь ими - будете стоять в пробках до....Осташинского. Столько лет. А по сути - косяк мэрии Ярославля. Сколько десятилетий с радиальной структурой дорог города никто ничего не делал (и не делает), а новые микрорайоны просто вешаются на существующие проспекты, и все. Чтобы застройщики не дай бог свою копеечку не переплатили бы а только собирали гешефт (так то и мэрии это обязанность новые дороги строить) . Новые магистрали нужны а не выделенные полосы. И отсутствие новых разрешений на стройку в уже застроенных районах.
Гость
15 мая, 14:49
На Фрунзе тоже надо
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем