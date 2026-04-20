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Дороги и транспорт В Ярославле на крупном проспекте появились знаки выделенной полосы для общественного транспорта

В Ярославле на крупном проспекте появились знаки выделенной полосы для общественного транспорта

Когда начнут действовать нововведения

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В Ярославле появился знак выделенной полосы для общественного транспорта | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле появился знак выделенной полосы для общественного транспорта | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле появился знак выделенной полосы для общественного транспорта

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Утром 20 апреля жители Ярославля заметили знак, предупреждающий о выделенной полосе для общественного транспорта на проспекте Авиаторов. По их словам, водители на него не ориентировались.

«При этом как водители автобусов продолжают ехать в левом ряду, перестраиваясь по несколько раз из крайнего правого в крайний левый и обратно. Так и автомобилисты едут по выделенке», — написал житель города в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

В мэрии Ярославля рассказали, что сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки для обустройства выделенной полосы от Красноборской улицы до Дачной в направлении центра города.

«Выделенная полоса начнет действовать после нанесения дорожной разметки. О сроках начала работы выделенной полосы будет размещена информация на официальном портале мэрии города Ярославля», — рассказали в администрации.

То есть, пока не нанесена разметка, водители не должны ориентироваться на установленные знаки.

Власти рассказывали, что выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Авиаторов появится в 2026 году | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаВласти рассказывали, что выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Авиаторов появится в 2026 году | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Власти рассказывали, что выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Авиаторов появится в 2026 году

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Еще в марте 2026 года в мэрии Ярославля рассказывали, что выделенная полоса для автобусов может появиться на проспекте Авиаторов уже в 2026 году.

Ездить и парковаться по полосе для общественного транспорта автомобилистам запрещено. За это грозит штраф 1500 рублей.

Ранее редакция 76.RU узнала у дорожного активиста Темура Абдуллаева, спасет ли выделенка от пробок Заволжский район. Его мнение публикуем в этом материале.

А еще мы публиковали список адресов, по которым с 2022 по 2026 год в Ярославле были оборудованы выделенные полосы.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Выделенная полоса Общественный транспорт Проспект Авиаторов Мэрия Ярославля
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Комментарии
41
Гость
26 апреля, 18:19
Ерунда полная, как были пробки так и есть, полоса еще не действует, так как знаки закрыты черными пакетами
Гость
22 апреля, 15:22
Не кто не подумал сделать карманы для автобусов??? Как встанет на остановке так за ним веревка встает
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Гость
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