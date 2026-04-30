В Ярославской области на майских праздниках изменится работа транспорта. Удобное расписание

Городские и пригородные маршруты (автобусы, трамваи и троллейбусы). С 1 по 3 и с 9 по 11 мая работают по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня.

Автобусы № 22с «Красная площадь» — «Студенческий городок» 2 и 11 мая работает по расписанию субботы, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня. В праздничные дни рейсов не будет.

Автобусы № 156 Ярославль — Курба (через Шопшу), № 157 Ярославль — Курба (через Козьмодемьянск), № 160 Ярославль — Иванищево работают по расписанию согласно дням недели.

Автобусы № 129 Ярославль (КДП «Заволжье») — Туфаново 30 апреля отправится по расписанию пятницы, 1 и 10 мая рейсов не будет.

Межмуниципальные маршруты 30 апреля работают по расписанию пятницы. В даты 1, 2, 9 и 10 мая — по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, 12 мая — по расписанию понедельника.

Автобусы № 102 Пошехонье — Семеновское, № 139 Тутаев (левый берег) — Ченцы, № 165 Тутаев — Ярославль («Ярославль-Главный») (через Никульское), № 520 Любим — Ярославль (через Середу), № 522 Любим — Ярославль (через Данилов) будут отправлены по расписанию согласно дням недели.

Автобусы № 520к Любим — Ярославль, № 526 Брейтово — Углич, № 525 Брейтово — Ярославль («ЯОКБ») с 1 по 3 и с 9 по 11 мая не работают.