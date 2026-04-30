В Ярославской области на майских праздниках изменится работа транспорта. Удобное расписание

В Ярославской области в период майских праздников изменится расписание общественного транспорта. Временный график работы опубликовали в правительстве региона.
Изменения затронут дни с 1 по 3 мая и с 9 по 12 мая. Чтобы вам было удобно искать свой район, мы уместили расписание для каждого в карточках.
- Ярославль и Ярославский округ
- Рыбинск и Рыбинский муниципальный округ
- Ростов и Ростовский округ
- Углич и Угличский округ
- Переславль-Залесский округ
- Даниловский муниципальный округ
- Некоузский муниципальный округ
- Большесельский муниципальный округ
- Борисоглебский округ
- Брейтовский округ
- Гаврилов-Ямский округ
- Любимский округ
- Мышкинский округ
- Некрасовский округ
- Первомайский округ
- Пошехонский округ
- Тутаевский округ
Ярославль и Ярославский округ
Городские и пригородные маршруты (автобусы, трамваи и троллейбусы). С 1 по 3 и с 9 по 11 мая работают по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня.
Автобусы № 22с «Красная площадь» — «Студенческий городок» 2 и 11 мая работает по расписанию субботы, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня. В праздничные дни рейсов не будет.
Автобусы № 156 Ярославль — Курба (через Шопшу), № 157 Ярославль — Курба (через Козьмодемьянск), № 160 Ярославль — Иванищево работают по расписанию согласно дням недели.
Автобусы № 129 Ярославль (КДП «Заволжье») — Туфаново 30 апреля отправится по расписанию пятницы, 1 и 10 мая рейсов не будет.
Межмуниципальные маршруты 30 апреля работают по расписанию пятницы. В даты 1, 2, 9 и 10 мая — по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, 12 мая — по расписанию понедельника.
Автобусы № 102 Пошехонье — Семеновское, № 139 Тутаев (левый берег) — Ченцы, № 165 Тутаев — Ярославль («Ярославль-Главный») (через Никульское), № 520 Любим — Ярославль (через Середу), № 522 Любим — Ярославль (через Данилов) будут отправлены по расписанию согласно дням недели.
Автобусы № 520к Любим — Ярославль, № 526 Брейтово — Углич, № 525 Брейтово — Ярославль («ЯОКБ») с 1 по 3 и с 9 по 11 мая не работают.
Рыбинск и Рыбинский муниципальный округ
Городские и пригородные автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая — по расписанию воскресенья.
Троллейбусные маршруты 30 апреля и 12 мая также будут отправляться по расписанию рабочего дня. В дни 2 и 11 мая — по расписанию субботы, а вот 1, 3, 9 и 10 мая — по расписанию воскресенья.
Ростов и Ростовский округ
Городские и пригородные автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня. В дни 2 и 11 мая — по расписанию субботы, а вот 1, 3, 9 и 10 мая — по расписанию воскресенья.
Без изменений будут работать автобусы:
№ 139 Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Лазарево;
№ 139к Петровское — Лазарево;
№ 139н Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Лазарево;
№ 139п Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Петровское;
№ 148 Петровское — Захарово;
№ 148п Петровское — Захарово;
№ 151 Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Дуброво;
№ 151н Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Дуброво;
№ 151ф Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Дуброво;
№ 152 Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Воронино;
№ 152д Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Воронино;
№ 152н Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Воронино;
№ 152ф Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Воронино.
Углич и Угличский округ
Городские и пригородные автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 и с 9 по 11 мая — по расписанию воскресенья.
Автобусы № 104 Углич — Юрьево, № 104г Углич — Юрьево будут отправляться по графику согласно дням недели.
Переславль-Залесский округ
Городские автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня. В дни 1, 2, 9 и 11 мая — по графику субботы, а вот 3 и 10 мая, как в воскресенье.
Пригородные автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая — по графику воскресенья.
Автобусы, работающие согласно дням недели:
№ 106 Переславль — Нагорье;
№ 106н Переславль — Нагорье;
№ 108 Нагорье — Кубринск;
№ 109 Нагорье — Колокарево;
№ 110 Нагорье — Дмитриевское;
№ 110в Нагорье — Вороново;
№ 110к Нагорье — Сольба;
№ 111 Нагорье — Дмитриевское;
№ 111в Нагорье — Вороново.
Даниловский муниципальный округ
Городские автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по графику рабочего дня. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая — по расписанию воскресенья.
Автобусный маршрут № 1 «ПМК» — «Вильново» и все пригородные маршруты работают по расписанию согласно дням недели.
Некоузский муниципальный округ
Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Автобусные маршруты № 106 Мокеиха — Новинское, № 106к Мокеиха — Октябрь и № 111 Воскресенское — Шестихино 30 апреля работают по графику пятницы. В дни 1, 2, 9 и 10 мая рейсы будут отправлены по расписанию субботы, 3 и 11 мая, как в воскресенье. Рейс 12 мая поедет по расписанию понедельника.
Большесельский муниципальный округ
Пригородные автобусные маршруты работают по графику согласно дням недели.
Борисоглебский округ
Городские автобусные маршруты с 1 по 3 и с 9 по 11 мая не работают. В дни 30 апреля и 12 мая рейсы будут отправлены по расписанию рабочего дня.
Пригородные автобусные маршруты 1, 2, 9 и 10 мая работают по расписанию субботы. В дни 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая — как обычно.
Брейтовский округ
Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Гаврилов-Ямский округ
Городские автобусные маршруты 1, 2, 9 и 10 мая работают по графику субботы. В дни 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня.
Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Любимский округ
Городские автобусные маршруты 1, 2, 9 и 10 мая работают по расписанию субботы. В дни 3 и 11 мая — по графику воскресенья, 30 апреля и 12 мая, как в обычный рабочий день.
Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Мышкинский округ
Городские автобусные маршруты 1, 2, 9 и 10 мая будут отправлены по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по графику воскресенья, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня.
Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по графику согласно дням недели.
Некрасовский округ
Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Первомайский округ
Городские автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по графику рабочего дня.В дни с 1 по 3 и с 9 по 11 мая рейсов не будет.
Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Автобусный маршрут № 508 Пречистое — Кукобой 30 апреля работает по расписанию пятницы. В дни 1, 2, 9 и 10 мая — по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, а 12 мая — по расписанию понедельника.
Пошехонский округ
Городские автобусные маршруты работают 1, 2, 9 и 10 мая по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по графику воскресенья, 30 апреля и 12 мая, как в обычный рабочий день.
Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Тутаевский округ
Городские автобусные маршруты с 1 по 3 и с 9 по 11 мая работают по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая — по графику рабочего дня.
Рейсов на автобусные маршруты № 2 «ЦРБ» — «ТМЗ» и № 186м Тутаев («ТМЗ») — Константиновский с 1 по 11 мая не будет.
Пригородные автобусные маршруты будут отправлены с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая по расписанию согласно дням недели.
Автобусный маршрут № 189 Тутаев («ЦРБ») — Микляиха с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работает по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая, как в обычный рабочий день.
Ранее мы публиковали список улиц, где будет не проехать в Ярославле перед 9 мая.