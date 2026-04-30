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Дороги и транспорт В Ярославской области на майских праздниках изменится работа транспорта. Удобное расписание

В Ярославской области на майских праздниках изменится работа транспорта. Удобное расписание

Публикуем график отправлений по районам

1 887
В Ярославской области на майских праздниках изменится расписание автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области на майских праздниках изменится расписание автобусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области на майских праздниках изменится расписание автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в период майских праздников изменится расписание общественного транспорта. Временный график работы опубликовали в правительстве региона.

Изменения затронут дни с 1 по 3 мая и с 9 по 12 мая. Чтобы вам было удобно искать свой район, мы уместили расписание для каждого в карточках.

  1. Ярославль и Ярославский округ
  2. Рыбинск и Рыбинский муниципальный округ
  3. Ростов и Ростовский округ
  4. Углич и Угличский округ
  5. Переславль-Залесский округ
  6. Даниловский муниципальный округ
  7. Некоузский муниципальный округ
  8. Большесельский муниципальный округ
  9. Борисоглебский округ
  10. Брейтовский округ
  11. Гаврилов-Ямский округ
  12. Любимский округ
  13. Мышкинский округ
  14. Некрасовский округ
  15. Первомайский округ
  16. Пошехонский округ
  17. Тутаевский округ
1

Ярославль и Ярославский округ

Городские и пригородные маршруты (автобусы, трамваи и троллейбусы). С 1 по 3 и с 9 по 11 мая работают по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня.

Автобусы № 22с «Красная площадь» — «Студенческий городок» 2 и 11 мая работает по расписанию субботы, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня. В праздничные дни рейсов не будет.

Автобусы № 156 Ярославль — Курба (через Шопшу), № 157 Ярославль — Курба (через Козьмодемьянск), № 160 Ярославль — Иванищево работают по расписанию согласно дням недели.

Автобусы № 129 Ярославль (КДП «Заволжье») — Туфаново 30 апреля отправится по расписанию пятницы, 1 и 10 мая рейсов не будет.

Межмуниципальные маршруты 30 апреля работают по расписанию пятницы. В даты 1, 2, 9 и 10 мая — по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, 12 мая — по расписанию понедельника.

Автобусы № 102 Пошехонье — Семеновское, № 139 Тутаев (левый берег) — Ченцы, № 165 Тутаев — Ярославль («Ярославль-Главный») (через Никульское), № 520 Любим — Ярославль (через Середу), № 522 Любим — Ярославль (через Данилов) будут отправлены по расписанию согласно дням недели.

Автобусы № 520к Любим — Ярославль, № 526 Брейтово — Углич, № 525 Брейтово — Ярославль («ЯОКБ») с 1 по 3 и с 9 по 11 мая не работают.

2

Рыбинск и Рыбинский муниципальный округ

Городские и пригородные автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая — по расписанию воскресенья.

Троллейбусные маршруты 30 апреля и 12 мая также будут отправляться по расписанию рабочего дня. В дни 2 и 11 мая — по расписанию субботы, а вот 1, 3, 9 и 10 мая — по расписанию воскресенья.

3

Ростов и Ростовский округ

Городские и пригородные автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня. В дни 2 и 11 мая — по расписанию субботы, а вот 1, 3, 9 и 10 мая — по расписанию воскресенья.

Без изменений будут работать автобусы:

  • № 139 Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Лазарево;

  • № 139к Петровское — Лазарево;

  • № 139н Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Лазарево;

  • № 139п Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Петровское;

  • № 148 Петровское — Захарово;

  • № 148п Петровское — Захарово;

  • № 151 Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Дуброво;

  • № 151н Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Дуброво;

  • № 151ф Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Дуброво;

  • № 152 Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Воронино;

  • № 152д Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Воронино;

  • № 152н Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Воронино;

  • № 152ф Ростов Великий («Микрорайон № 1») — Воронино.

4

Углич и Угличский округ

Городские и пригородные автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 и с 9 по 11 мая — по расписанию воскресенья.

Автобусы № 104 Углич — Юрьево, № 104г Углич — Юрьево будут отправляться по графику согласно дням недели.

5

Переславль-Залесский округ

Городские автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня. В дни 1, 2, 9 и 11 мая — по графику субботы, а вот 3 и 10 мая, как в воскресенье.

Пригородные автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по расписанию рабочего дня. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая — по графику воскресенья.

Автобусы, работающие согласно дням недели:

  • № 106 Переславль — Нагорье;

  • № 106н Переславль — Нагорье;

  • № 108 Нагорье — Кубринск;

  • № 109 Нагорье — Колокарево;

  • № 110 Нагорье — Дмитриевское;

  • № 110в Нагорье — Вороново;

  • № 110к Нагорье — Сольба;

  • № 111 Нагорье — Дмитриевское;

  • № 111в Нагорье — Вороново.

6

Даниловский муниципальный округ

Городские автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по графику рабочего дня. С 1 по 3 и с 9 по 11 мая — по расписанию воскресенья.

Автобусный маршрут № 1 «ПМК» — «Вильново» и все пригородные маршруты работают по расписанию согласно дням недели.

7

Некоузский муниципальный округ

Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.

Автобусные маршруты № 106 Мокеиха — Новинское, № 106к Мокеиха — Октябрь и № 111 Воскресенское — Шестихино 30 апреля работают по графику пятницы. В дни 1, 2, 9 и 10 мая рейсы будут отправлены по расписанию субботы, 3 и 11 мая, как в воскресенье. Рейс 12 мая поедет по расписанию понедельника.

8

Большесельский муниципальный округ

Пригородные автобусные маршруты работают по графику согласно дням недели.

9

Борисоглебский округ

Городские автобусные маршруты с 1 по 3 и с 9 по 11 мая не работают. В дни 30 апреля и 12 мая рейсы будут отправлены по расписанию рабочего дня.

Пригородные автобусные маршруты 1, 2, 9 и 10 мая работают по расписанию субботы. В дни 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая — как обычно.

10

Брейтовский округ

Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.

11

Гаврилов-Ямский округ

Городские автобусные маршруты 1, 2, 9 и 10 мая работают по графику субботы. В дни 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня.

Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.

12

Любимский округ

Городские автобусные маршруты 1, 2, 9 и 10 мая работают по расписанию субботы. В дни 3 и 11 мая — по графику воскресенья, 30 апреля и 12 мая, как в обычный рабочий день.

Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.

13

Мышкинский округ

Городские автобусные маршруты 1, 2, 9 и 10 мая будут отправлены по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по графику воскресенья, 30 апреля и 12 мая — по расписанию рабочего дня.

Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по графику согласно дням недели.

14

Некрасовский округ

Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.

15

Первомайский округ

Городские автобусные маршруты 30 апреля и 12 мая работают по графику рабочего дня.В дни с 1 по 3 и с 9 по 11 мая рейсов не будет.

Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.

Автобусный маршрут № 508 Пречистое — Кукобой 30 апреля работает по расписанию пятницы. В дни 1, 2, 9 и 10 мая — по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по расписанию воскресенья, а 12 мая — по расписанию понедельника.

16

Пошехонский округ

Городские автобусные маршруты работают 1, 2, 9 и 10 мая по расписанию субботы, 3 и 11 мая — по графику воскресенья, 30 апреля и 12 мая, как в обычный рабочий день.

Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работают по расписанию согласно дням недели.

17

Тутаевский округ

Городские автобусные маршруты с 1 по 3 и с 9 по 11 мая работают по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая — по графику рабочего дня.

Рейсов на автобусные маршруты № 2 «ЦРБ» — «ТМЗ» и № 186м Тутаев («ТМЗ») — Константиновский с 1 по 11 мая не будет.

Пригородные автобусные маршруты будут отправлены с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая по расписанию согласно дням недели.

​Автобусный маршрут № 189 Тутаев («ЦРБ») — Микляиха с 30 апреля по 3 мая и с 9 по 12 мая работает по расписанию воскресенья, 30 апреля и 12 мая, как в обычный рабочий день.

Ранее мы публиковали список улиц, где будет не проехать в Ярославле перед 9 мая.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Общественный транспорт Расписание Майские праздники Изменение
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