Ярославцы сметают билеты на юг. В какие даты еще можно урвать место в поезде

Рассказываем, какая ситуация обстоит с билетами на юг Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

До лета осталось чуть больше месяца, и ярославцы стали сметать железнодорожные билеты на юг. В конце апреля уже непросто найти свободные места в плацкарте. На некоторые даты остались только купе или СВ. Условия там, конечно, комфортнее, но и цены заметно выше.

Мест почти не осталось

Приводим данные по маршруту Ярославль — Сочи. Поезда этого направления следуют через Ростов-на-Дону, Краснодар и Туапсе. Все указанные ниже сведения собраны 29 апреля около 14:00.

Согласно данным сайта РЖД, в начале лета билеты еще остаются в наличии и есть выбор мест в плацкарте или в купе. Однако ближе к середине июня выбор заметно сокращается. Так, на 1–7 июня доступны десятки мест. Стоимость билетов при этом начинается примерно от 6–7 тысяч рублей в плацкарте и доходит до 29 тысяч рублей в СВ.

СВ — это спальный вагон повышенной комфортности в поездах дальнего следования.

Уже с 8 по 13 июня ситуация становится более напряженной: в отдельные даты остаются единичные свободные места в плацкарте. В последнюю неделю месяца спрос также высок, практически все места раскуплены, а редкие оставшиеся билеты доступны только на верхние полки.

На большинство дат если билеты в плацкарт и остались, то только на верхние полки Источник: РЖД

При этом, судя по данным сайта РЖД, пик спроса на поезда на юг приходится на июль. В начале месяца — с 3 по 5 июля — остаются единичные билеты, в том числе в СВ и купе. В середине июля ситуация остается напряженной: на некоторые даты доступны лишь отдельные места в плацкарте и купе. Стоимость билетов при этом в среднем варьируется от 6,5 до 14 тысяч рублей, а в СВ может превышать 30 тысяч.

На поезда с 6 по 8 июля еще есть десятки свободных мест.

Согласно правилам РЖД, продажа билетов открывается за 90 дней до отправления. Это означает, что на конец апреля доступны билеты только до 27 июля 2026 года. И уже сейчас заметно, что наиболее популярными у ярославцев стали поездки в середине и конце июня, а также в первую половину июля. Именно эти периоды показывают максимальную загрузку поездов на юг.

Например, на 10 июля весь плацкарт раскуплен. Остался только один билет в купе за 12 338 рублей и два в купе для инвалидов — за 7866 рублей Источник: РЖД

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