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Дороги и транспорт В Ярославской области запустят дополнительные поезда: когда и где

В Ярославской области запустят дополнительные поезда: когда и где

Публикуем расписание

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В Ярославле запустят поезда для дачников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле запустят поезда для дачников | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле запустят поезда для дачников

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С началом дачного сезона в Ярославской области появятся дополнительные вагоны в пригородных поездах. Как сообщили в пресс-службе Северной железной дороги, их добавят на самые востребованные маршруты.

«С 24 апреля в Ярославской, Костромской, Ивановской и Архангельской областях с дополнительными вагонами будет курсировать ряд поездов», — дополнили в СЖД.

Так, вагоны добавят к поездам, следующим по восьми направлениям:

  • Ярославль — Рыбинск — Пищалкино;

  • Данилов — Буй;

  • Буй — Николо-Полома — Шарья;

  • Кострома — Галич;

  • Иваново — Кинешма;

  • Архангельск — Соломбалка;

  • Архангельск — Онега;

  • Котлас — Сусоловка.

Помимо этого, в Ярославской области запустят пригородные «дачные поезда». Они будут курсировать между Рыбинском и Пищалкино с 26 апреля по 27 сентября.

  • № 6155 Рыбинск Пассажирский — Пищалкино отправлением в 10:35, прибытием в 12:22;

  • № 6156 Пищалкино — Рыбинск Пассажирский отправлением в 16:23, прибытием в 18:22.

Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Исключение составит только 10 мая. Зато дополнительно поезда отправят 1, 9 и 11 мая.

«Поезда станут дополнительными к шести „Орланам“, курсирующим круглый год на направлении Рыбинск — Пищалкино. Таким образом, в период дачного сезона и массовых летних отпусков у пассажиров появится больше возможностей для поездок», — уточнили в СЖД.

Однако в компании обратили внимание, что из-за сезонного ремонта путей расписание может корректироваться.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области с 15 апреля возобновили движение летних автобусов. Они будут ходить по более чем 20 направлениям.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
23 апреля, 22:56
Дачников то нет уже поди, раньше урожай растить накладно было, а теперь и подавно и налоговики в сторону дачников давно косятся облизываясь
Гость
23 апреля, 20:06
Какие дачные поезда уж кто по умнее все давно побросали, в городской черте то не надо, а тут на поезде еще ехать из-за 5 купустин.
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Гость
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