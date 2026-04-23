В Ярославской области запустят дополнительные поезда: когда и где

В Ярославле запустят поезда для дачников Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С началом дачного сезона в Ярославской области появятся дополнительные вагоны в пригородных поездах. Как сообщили в пресс-службе Северной железной дороги, их добавят на самые востребованные маршруты.

«С 24 апреля в Ярославской, Костромской, Ивановской и Архангельской областях с дополнительными вагонами будет курсировать ряд поездов», — дополнили в СЖД.

Так, вагоны добавят к поездам, следующим по восьми направлениям:

Ярославль — Рыбинск — Пищалкино;

Данилов — Буй;

Буй — Николо-Полома — Шарья;

Кострома — Галич;

Иваново — Кинешма;

Архангельск — Соломбалка;

Архангельск — Онега;

Котлас — Сусоловка.

Помимо этого, в Ярославской области запустят пригородные «дачные поезда». Они будут курсировать между Рыбинском и Пищалкино с 26 апреля по 27 сентября.

№ 6155 Рыбинск Пассажирский — Пищалкино отправлением в 10:35, прибытием в 12:22;

№ 6156 Пищалкино — Рыбинск Пассажирский отправлением в 16:23, прибытием в 18:22.

Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям. Исключение составит только 10 мая. Зато дополнительно поезда отправят 1, 9 и 11 мая.

«Поезда станут дополнительными к шести „Орланам“, курсирующим круглый год на направлении Рыбинск — Пищалкино. Таким образом, в период дачного сезона и массовых летних отпусков у пассажиров появится больше возможностей для поездок», — уточнили в СЖД.

Однако в компании обратили внимание, что из-за сезонного ремонта путей расписание может корректироваться.