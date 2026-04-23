До сих пор не восстановилась: какую компенсацию присудили попавшей под трамвай ярославне

Женщина попала под трамвай в декабре 2023 года Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

Жительница Ярославля получит компенсацию спустя два года после того, как ее задавил трамвай. Суд состоялся по требованию прокуратуры. Напомним, 12 декабря 2023 года ярославна попала под трамвай на улице Труфанова.

59-летняя ярославна переходила пути на улице Труфанова и не заметила трамвай.

«В суде установлено, что в декабре 2023 года, переходя через трамвайные пути на улице Труфанова города Ярославля, женщина не заметила приближающийся трамвай, и была им сбита. В результате ДТП она получила травмы головы, тела и правой ноги, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью, стойкую утрату трудоспособности, а также значительные физические и нравственные страдания, связанные с необходимостью длительного лечения, невозможностью вести привычный образ жизни», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Спустя два года женщина всё еще проходит реабилитацию, до конца не восстановилась.

Кадры с ДТП с участием трамвая Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Как указали в телеграм-канале региональной прокуратуры, ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет его владелец. В данном случае — перевозчик АО «Яргорэлектротранс».

«С учетом заключения прокурора, суд удовлетворил требования пострадавшей и взыскал с перевозчика АО „Яргорэлектротранс“ в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей и судебные расходы в сумме 35 тысяч рублей», — подчеркнули в прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее эту ситуацию активно обсуждали в соцсетях. Очевидцы рассказывали, что женщина, попавшая под трамвай, кричала от боли и звала на помощь.

«Проходил, спрашивал, на тот момент была жива — когда вытаскивали из-под трамвая, но похоже, переломы. Переходила, поскользнулась, вот итог», — написал тогда в группе «Жесть Ярославль» Василий.

Под трамвай попала женщина Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com, Ярославль LIVE / T.me

Экс-директор «ЯрГЭТа» Денис Пырлог тогда рассказал, что трамваем управляла женщина-машинист. Ей пришлось применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

«Женщина переходила трамвайные пути в неположенном месте. Она госпитализирована. Предприятие и сотрудники ГИБДД проводят проверку. Предварительно, вина водителя трамвая не усматривается», — сообщил в беседе с 76.RU Денис Пырлог.