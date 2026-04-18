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Дороги и транспорт Под Ярославлем закрыли аэропорт для полетов. В чем причина

Под Ярославлем закрыли аэропорт для полетов. В чем причина

Публикуем данные от Росавиации

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Закрыли аэропорт в Туношне для полетов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЗакрыли аэропорт в Туношне для полетов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Закрыли аэропорт в Туношне для полетов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Для полетов закрыли ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Об ограничениях сообщили в Росавиации 18 апреля в 7:27.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Одновременно с ярославским был закрыт аэропорт в Нижнем Новгороде. Спустя 30 минут после этого сообщили о запрете полетов в Бугульме и Нижнекамске.

Согласно данным аэропорта, в Ярославль 18 апреля должны прилететь самолеты из Санкт-Петербурга (в 11:05), Казани (в 12:10) и Нарьян-Мара (в 17:05).

Также три рейса запланированы из Ярославля в Нарьян-Мар (в 11:50), Казань (в 13:00) и Санкт-Петербург (в 17:50).

Расписание рейсов на 18 апреля | Источник: международный аэропорт «Золотое кольцо»Расписание рейсов на 18 апреля | Источник: международный аэропорт «Золотое кольцо»

Расписание рейсов на 18 апреля

Источник:

международный аэропорт «Золотое кольцо»

Информации о задержках или переносах пока нет.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Аэропорт Туношна
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Комментарии
7
Гость
18 апреля, 18:56
А какая вам разница?
Гость
18 апреля, 12:25
Почему так неопределенно? Причина и насколько? Безопасность? Где дроны? Их нет, тк. не стали блокировать интернет.
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Гость
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