Под Ярославлем закрыли аэропорт для полетов. В чем причина

Закрыли аэропорт в Туношне для полетов Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Для полетов закрыли ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Об ограничениях сообщили в Росавиации 18 апреля в 7:27.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Одновременно с ярославским был закрыт аэропорт в Нижнем Новгороде. Спустя 30 минут после этого сообщили о запрете полетов в Бугульме и Нижнекамске.

Согласно данным аэропорта, в Ярославль 18 апреля должны прилететь самолеты из Санкт-Петербурга (в 11:05), Казани (в 12:10) и Нарьян-Мара (в 17:05).

Также три рейса запланированы из Ярославля в Нарьян-Мар (в 11:50), Казань (в 13:00) и Санкт-Петербург (в 17:50).

Расписание рейсов на 18 апреля Источник: международный аэропорт «Золотое кольцо»