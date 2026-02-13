Стреляют птицами и подрывают изнутри. Как проходит испытания новый двигатель для создания полностью российского самолета: видео

После того как против России ввели масштабные санкции, стране потребовались полностью свои самолеты. Один из таковых — импортозамещенный Sukhoi Superjet 100, на который будут ставить российский двигатель ПД-8.

В начале 2026 года его протестировали на случай попадания стаи птиц — стрельнули в двигатель сразу четырьмя тушками. MSK1.RU рассказывает, как еще «издевались» над ПД-8 и готов ли двигатель к производству.

Успешно ли ПД-8 справился с налетом птиц

После атаки птиц с двигателем всё в порядке, хотя их направили прямо в уязвимые места.

«Испытания доказали, что в реальных условиях эксплуатации встреча со стаей птиц не опасна для двигателя: он продолжит устойчивую работу», — рассказал заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 Сергей Мосин.

Мы усомнились, что всего четырех тушек достаточно для проверки, и обратились за комментарием к эксперту в области гражданской авиации — главному редактору портала Avia.ru Роману Гусарову. В беседе с MSK1.RU он подтвердил, что это стандартный этап испытаний.

«Задача двигателя была выдержать этот птичий налет. У него не должны были вырваться лопатки вентилятора — самое уязвимое место. Если даже произошел отрыв, всё должно остаться внутри двигателя, не разлететься и не повредить фюзеляж, чтобы не произошло разгерметизации», — сказал Гусаров.

По его мнению, запустить в лопасти сразу четыре крупных птицы из пневмопушки — более чем достаточно для проверки.

«Попадание четырех птиц — это редкая вещь, чаще всего попадает одна птица. Словить сразу четыре даже при столкновении со стаей — вряд ли», — пояснил эксперт.

Как еще проверяют ПД-8

Как рассказал Роман Гусаров, внимания заслуживает не только «стрельба» птицами, есть и другие зрелищные проверки. Двигатели заливают водой, им отрывают лопатки вентилятора, блок системы управления разогревают и охлаждают до экстремальных температур.

В декабре 2025 года на стенде предприятия «ОДК-Сатурн» специальным зарядом подорвали лопатку вентилятора в двигателе прямо во время работы. Корпус ПД-8 выдержал, всё в порядке.

До этого специалисты проверили, как система работает в условиях ливня. В запущенный двигатель подавали воду с сильным напором, и он справился.

«Когда самолет садится, может быть дождь. Очень эффектное видео, когда висит двигатель, в него прямо из водомета хлещет вода, и он продолжает работать. Задача — проверить, чтобы двигатель не погас», — прокомментировал Гусаров.

Готов ли двигатель и когда ждать новые «суперджеты»

4 февраля гендиректор ОДК Александр Грачев доложил, что ПД-8 успешно прошел сертификационные испытания. Перед этим двигатель подвергли 150-часовой нагрузке при максимальной нагрузке.

«Сейчас самые ответственные испытания действительно завершены. В достаточно сжатый промежуток времени — в 150 часов — закладывается имитация работы двигателя на предельных и запредельных режимах работы», — прокомментировал для MSK1.RU исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Он подчеркнул, что ПД-8 еще не получил сертификацию для серийного производства, но стал ближе к этому.

Как обещал глава Минпромторга Антон Алиханов, поставлять двигатели для серийных Sukhoi Superjet 100 начнут уже весной 2026 года. По словам Романа Гусарова, испытания ПД-8 идут по плану и нет поводов ждать каких-то задержек. Более того, опытные самолеты уже летают именно с этими двигателями.

«ПД-8 абсолютно современный, это двигатель пятого поколения, он ничем не уступает западным двигателям. Насколько он надежен, мы пока не знаем, это будет ясно чуть позже. Пока мы можем говорить только о характеристиках, они хорошие», — высказался собеседник MSK1.RU.

Всё ли будет хорошо с импортозамещенными «суперджетами», куда собираются ставить ПД-8, не ясно. Их серийное производство переносили и так и не начали, а 2026 год — последний срок.

