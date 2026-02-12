Дороги и транспорт В Ярославле ищут подрядчика для ремонта проблемной дороги, где всегда собираются пробки

За работы готовы заплатить больше 210 млн рублей

В Ярославле отремонтируют проблемные дороги в Заволжском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле капитально отремонтируют Яковлевский круг и прилегающие к нему улицы в Заволжском районе. Конкурс на поиск подрядчика объявлен на площадке «ЕИС Закупки» 11 февраля 2026 года.

Начальная цена контракта — 210 млн 169 тысяч 979 рублей. По правилам торгов выиграет компания, предложившая наименьшую сумму, за которую она готова выполнить работы. Итоги подведут 6 марта.

Согласно проекту контракта, работы разделят на восемь этапов: с 20 апреля 2026 года по 31 октября 2027 года.

В первую очередь ремонт начнут с улицы Яковлевской на участке от Ярославской областной больницы до границы городского округа. Эти работы должны завершить до 15 сентября 2026 года.

Какие еще участки отремонтируют:

  • от пересечения с проспекта Авиаторов (в районе д. 60 по ул. 2-й Яковлевской) до границы города (в районе путепровода у станции «Филино») — с 1 апреля 2027 года по 31 августа 2027 года;

  • улицу 3-ю Яковлевскую от проспекта Авиаторов до границы города — с 1 мая 2027 года по 30 сентября 2027 года;

  • от улицы 3-й Яковлевской до района д. 7 по улице Яковлевской (включая разворотное кольцо) — с 15 мая 2027 года по 31 октября 2027 года.

Напомним, жители Заволжского района часто жалуются на пробки. Участок у Яковлевского круга считается одним из проблемных мест. Власти города ранее сообщали, что в 2026-м запланирована реконструкция с расширением проезжей части на этом отрезке.

Ранее также стало известно, что в Ярославской области расширят трассу М-8.

Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
12 февраля, 14:24
В этом месте надо пересматривать организацию движения. И таких мест в городе хватает.
Гость
12 февраля, 14:59
Надо новые дороги строить чтобы все пути не вели на кольцо в Яковлевском
