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Как идет строительство третьего моста в Ярославле — фото

Власти рассказали, какие работы ведутся на объекте

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В феврале начали возводить вторую опору эстакадной части третьего моста через Волгу | Источник: правительство Ярославской областиВ феврале начали возводить вторую опору эстакадной части третьего моста через Волгу | Источник: правительство Ярославской области

В феврале начали возводить вторую опору эстакадной части третьего моста через Волгу

Источник:

правительство Ярославской области

Региональные власти показали, на каком этапе находится строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Как рассказал губернатор Михаил Евраев 6 февраля 2026 года, началось возведение второй опоры эстакадной части моста.

«Для создания второй опоры будет забито 20 свай, каждая длиной 15 метров. Это технологически сложный процесс, требующий высокой точности. Сваи проходят обязательные статические и динамические испытания в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, что гарантирует надежность и долговечность конструкции моста», — пояснили в региональном правительстве.

После завершения устройства свай строители приступят к разработке котлована. Затем будет проведена подготовка перед бетонированием ростверка.

Ростверк — это строительная конструкция, предназначенная для распределения нагрузки от колонн, свай или столбов на грунт.

Мостовую часть моста будет возводить ярославская компания «Мостоотряд-6», сотрудники которой сейчас занимаются забиваем свай | Источник: правительство Ярославской областиМостовую часть моста будет возводить ярославская компания «Мостоотряд-6», сотрудники которой сейчас занимаются забиваем свай | Источник: правительство Ярославской области

Мостовую часть моста будет возводить ярославская компания «Мостоотряд-6», сотрудники которой сейчас занимаются забиваем свай

Источник:

правительство Ярославской области

«Строительство моста ведется со строгим контролем качества на каждом этапе, — прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко. — В настоящее время работы идут на первом участке объекта во Фрунзенском районе».

Общая протяженность третьего моста через Волгу — более 800 метров, подъездных развязок — около трех километров. Стоимость контракта на строительство первого участка составляет более четырех миллиардов рублей. За эту стоимость планируют возвести транспортные развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги. Подрядчик — ООО «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Группа компаний Нацпроектстрой»). Для работ также задействована ярославская компания «Мостоотряд-6».

Напомним, строительство третьего моста через Волгу начали в сентябре 2025 года. На месте большой стройки во Фрунзенском районе власти установили закладной камень. Это стало символом старта проекта.

Полностью завершить строительство моста должны в 2029 году. Все новости о строительстве нового моста через Волгу в Ярославле публикуем в специальном сюжете.

Как считаете, нужен в Ярославле третий мост через Волгу?

Конечно, давно пора его построить
Новый мост не помешает, но это не первостепенная задача. Лучше бы деньги на более важные нужды направили
Мне кажется, он нам не нужен
Мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Третий мост через Волгу Строительство
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Комментарии
69
Гость
7 февраля, 20:12
Как надоели эти нытики- комментаторы! И главное - все знатоки мостостроения🤣🤣🤣
Гость
7 февраля, 10:50
Наступил 2029 год.По бумагам он есть.А если посмотреть а его и нет.😊
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Гость
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