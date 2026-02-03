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Дороги и транспорт Транспортная реформа В Ярославской области полностью отменят оплату наличными в общественном транспорте

В Ярославской области полностью отменят оплату наличными в общественном транспорте

Когда изменения вступят в силу

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В Ярославской области отменят наличную оплату в общественном транспорте | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославской области отменят наличную оплату в общественном транспорте | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области отменят наличную оплату в общественном транспорте

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области с 1 апреля отменят оплату наличными в общественном транспорте. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«Вместе с обновлением подвижного состава вводим и новые системы оплаты. С 1 апреля переходим полностью на безналичный расчет. Принимать деньги в общественном транспорте на всей территории области больше не будут», — рассказал Михаил Евраев.

Оплачивать проезд можно будет с помощью банковской карты и мобильных приложений «Ярославская область. Транспорт» и «Яндекс Go», находящихся в «белом списке» и работающих в условиях ограничения мобильного интернета. При этом глава региона уточнил, что при оплате картой возможны сбои.

«Здесь могут возникать задержки или сбои из-за требований безопасности», — уточнил Михаил Евраев.

Также губернатор упомянул, что с 1 апреля в регион поступят 204 новых автобуса, которые запустят на линии в муниципальные округа и межмуниципальные маршруты.

С 1 января 2025 года оплату наличными не принимают в общественном транспорте Ярославля. Адвокат Андрей Алёшкин в беседе с 76.RU рассказал, что это нарушает права пассажиров. Омбудсмен по правам человека Сергей Бабуркин тоже выступал за возврат возможности оплаты наличными. Обсуждения были столь бурными, что в дело вмешалась прокуратура. По ее итогам правоохранители направили в областное правительство рекомендации по дальнейшей работе. Был сделан вывод о том, что инициатива не противоречит требованиям закона при сохранении возможности оплатить проезд не только картой, но и наличными, например на остановке.

Нужна ли оплата наличными в общественном транспорте?

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Общественный транспорт Оплата Наличные
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Комментарии
93
Гость
4 февраля, 11:48
всё обсуждаем,возмущаемся,а что толку,как решат,так и будет...собственно как и всегда
Гость
4 февраля, 06:33
А как же пожелые жители деревень? Мама живёт в области, ездит редко куда, но бывает, карты нет, как ей оплачивать проезд? Есть какая-то карта пенсионера, но на нее надо ложить деньги в городе, до которого надо доехать. Где ей билеты покупать? У них даже на ЖД вокзале давно кассы нет, а для автобусов вообще не было
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