В Ярославской области полностью отменят оплату наличными в общественном транспорте

В Ярославской области отменят наличную оплату в общественном транспорте Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области с 1 апреля отменят оплату наличными в общественном транспорте. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«Вместе с обновлением подвижного состава вводим и новые системы оплаты. С 1 апреля переходим полностью на безналичный расчет. Принимать деньги в общественном транспорте на всей территории области больше не будут», — рассказал Михаил Евраев.

Оплачивать проезд можно будет с помощью банковской карты и мобильных приложений «Ярославская область. Транспорт» и «Яндекс Go», находящихся в «белом списке» и работающих в условиях ограничения мобильного интернета. При этом глава региона уточнил, что при оплате картой возможны сбои.

«Здесь могут возникать задержки или сбои из-за требований безопасности», — уточнил Михаил Евраев.

Также губернатор упомянул, что с 1 апреля в регион поступят 204 новых автобуса, которые запустят на линии в муниципальные округа и межмуниципальные маршруты.

С 1 января 2025 года оплату наличными не принимают в общественном транспорте Ярославля. Адвокат Андрей Алёшкин в беседе с 76.RU рассказал, что это нарушает права пассажиров. Омбудсмен по правам человека Сергей Бабуркин тоже выступал за возврат возможности оплаты наличными. Обсуждения были столь бурными, что в дело вмешалась прокуратура. По ее итогам правоохранители направили в областное правительство рекомендации по дальнейшей работе. Был сделан вывод о том, что инициатива не противоречит требованиям закона при сохранении возможности оплатить проезд не только картой, но и наличными, например на остановке.