НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

ю-з.

 747мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Жизнь камерунца в Ярославле
Взрыв в многожтажке
Приехала жена Михалкова
Гид подготовки к учебному году
Скончалась известная учитель
Тест по сленгу молодежи
Боб Хартли в Ярославле
Афиша на выходные
Дороги и транспорт Полное обновление: для жителей Ярославля закупят 32 новых троллейбуса

Полное обновление: для жителей Ярославля закупят 32 новых троллейбуса

Парк электротранспорта хотят заменить до конца 2026 года

2 257
В Ярославле закупят 32 новых троллейбуса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле закупят 32 новых троллейбуса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле закупят 32 новых троллейбуса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На маршруты в Ярославле закупят 32 новых троллейбуса. Об этом 3 февраля рассказал министр регионального дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

«Мы в текущем году планируем работу по обновлению электротранспорта на территории Ярославской области. Два основных города — Ярославль и Рыбинск. До конца 2026 года мы планируем весь электротранспорт на территории области обновить», — рассказал Роман Душко на заседании комитета облдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

По словам главы регионального Минтранса, сейчас в Ярославле ходит 55 троллейбусов, девять из которых «не старше» 2021 года. Остальные требуют замены. А девять новых троллейбусов планируют дооборудовать, чтобы те имели автономный ход.

Обновить электротранспорт в регионе планируют за счет участия в федеральных программах.

«И за счет средств казначейских, списания двух третей, и за счет участия в лизинговых программах», — объяснил Роман Душко.

Напомним, весной в Ярославле планируют закрыть два троллейбусных маршрута. Это связано с началом ремонта трамвайных путей и демонтажом контактной сети на проспекте Октября.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Троллейбус Закупка Электротранспорт Обновление парка
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
5 февраля, 08:01
а где новые трелейбусы оттпродажи трелейбусного депо?
Гость
4 февраля, 11:10
Где обещанное троллейбусное депо в Брагино? Очень бы хотелось услышать начальника транспортного цеха.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем