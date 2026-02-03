Полное обновление: для жителей Ярославля закупят 32 новых троллейбуса

В Ярославле закупят 32 новых троллейбуса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На маршруты в Ярославле закупят 32 новых троллейбуса. Об этом 3 февраля рассказал министр регионального дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

«Мы в текущем году планируем работу по обновлению электротранспорта на территории Ярославской области. Два основных города — Ярославль и Рыбинск. До конца 2026 года мы планируем весь электротранспорт на территории области обновить», — рассказал Роман Душко на заседании комитета облдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

По словам главы регионального Минтранса, сейчас в Ярославле ходит 55 троллейбусов, девять из которых «не старше» 2021 года. Остальные требуют замены. А девять новых троллейбусов планируют дооборудовать, чтобы те имели автономный ход.

Обновить электротранспорт в регионе планируют за счет участия в федеральных программах.

«И за счет средств казначейских, списания двух третей, и за счет участия в лизинговых программах», — объяснил Роман Душко.