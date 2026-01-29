НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт «Удобнее и выгоднее»: в Ярославской области запустили систему проездных билетов

«Удобнее и выгоднее»: в Ярославской области запустили систему проездных билетов

Где можно бесплатно получить карточки

182
В Ярославской области начали бесплатно выдавать карточки проездных билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области начали бесплатно выдавать карточки проездных билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области начали бесплатно выдавать карточки проездных билетов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В четырех городах Ярославской области запустили систему проездных билетов. Пластиковые карточки выдадут бесплатно жителям Переславля-Залесского, Ростова Великого, Углича. В Данилове будут предоставлять «Якарту».

«Для пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, удобнее и выгоднее оплачивать проезд с помощью проездного билета», — рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Указано, что стоимость проездного билета на месяц в этих четырех городах составит 1700 рублей. Пополнять ее можно разными способами. В том числе, через специальный портал.

Получить бесплатную пластиковую карту можно по адресам:

  • Кассовый пункт Переславль-Залесский, ул. Московская, 113.

  • Кассовый пункт Ростов Великий, ул. Достоевского, 1.

  • Кассовый пункт Данилов, ул. Привокзальная, 10 (вместо проездных здесь можно получить «Якарту»).

  • Кассовый пункт Углич, ул. Ольги Берггольц, 15а.

До этого система проездных билетов работала в Ярославле и Рыбинске. В октябре 2025 года власти анонсировали ее появление в четырех городах региона, уточнив, что для школьников будет действовать льгота в 50% от стоимости.

Ранее мы рассказывали, какие виды проездных существуют в Ярославле, и как их можно приобрести.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Проездной билет Карточка
Комментарии
1
Гость
1 минута
за 25 лет не видел чтобы для нас что-то сделали нам на благо
