«Удобнее и выгоднее»: в Ярославской области запустили систему проездных билетов

В Ярославской области начали бесплатно выдавать карточки проездных билетов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В четырех городах Ярославской области запустили систему проездных билетов. Пластиковые карточки выдадут бесплатно жителям Переславля-Залесского, Ростова Великого, Углича. В Данилове будут предоставлять «Якарту».

«Для пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом, удобнее и выгоднее оплачивать проезд с помощью проездного билета», — рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

Указано, что стоимость проездного билета на месяц в этих четырех городах составит 1700 рублей. Пополнять ее можно разными способами. В том числе, через специальный портал.

Получить бесплатную пластиковую карту можно по адресам:

Кассовый пункт Переславль-Залесский, ул. Московская, 113.

Кассовый пункт Ростов Великий, ул. Достоевского, 1.

Кассовый пункт Данилов, ул. Привокзальная, 10 (вместо проездных здесь можно получить «Якарту»).

Кассовый пункт Углич, ул. Ольги Берггольц, 15а.

До этого система проездных билетов работала в Ярославле и Рыбинске. В октябре 2025 года власти анонсировали ее появление в четырех городах региона, уточнив, что для школьников будет действовать льгота в 50% от стоимости.