На трассе М-8 в Ярославской области установили новые «Пауки»: адреса

Комплексы фиксируют сразу несколько нарушений

365
На трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе Ярославской области установили девять новых комплексов «Паук». Адреса назвали 23 января в пресс-службе Госавтоинспекции.

Где установили новые камеры «Паук» на М-8:

  • М-8 «Холмогоры» 308 км 995 м (деревня Туфаново);

  • М-8 «Холмогоры» 317 км 548 м (деревня Подольново);

  • М-8 «Холмогоры» 319 км 552 м (деревня Бабаево);

  • М-8 «Холмогоры» 347 км 850 м (пешеходный переход у школы в деревне Макарово);

  • М-8 «Холмогоры» 334 км 855 м (Даниловский район);

  • М-8 «Холмогоры» 305 км 028 м (деревня Костюшино, Даниловский район);

  • М-8 «Холмогоры» 314 км 740 м (деревня Пасынково);

  • М-8 «Холмогоры» 343 км 100 м (деревня Слобода);

  • М-8 «Холмогоры» 321 км 693 м (деревня Звонкая).

Об установке комплексов фотовидеофиксации «Паук» в Ярославской области стало известно в феврале 2025 года. На новую технику планируют потратить 3,5 млрд рублей. Всего по контракту должны установить камеры по 320 адресам.

Новые комплексы фиксируют сразу три нарушения: превышение скорости, ремень безопасности на водителе и пассажирах, а также телефон в руках водителя.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
