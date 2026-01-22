В Ярославской области установили цену платной парковки еще для одной категории транспорта

В Ярославской области установили стоимость парковки для прицепов Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославской области установили еще одну категорию транспорта, за которую придется платить на парковках. 14 января 2026 года вышло постановление регионального правительства, согласно которому в список категорий транспорта добавили прицепы и полуприцепы.

«Оплата за прицепы и полуприцепы в административной и социальной зонах Ярославля составляет 300 рублей, в специальной — 180 рублей. В Рыбинске — соответственно 240 и 150 рублей. В остальных городах: в административной зоне — 180 рублей, в социальной — 110 рублей», — пояснили порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Напомним, платные парковки на центральных улицах Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Ростова Великого и Углича в Ярославской области начали работать с 25 декабря 2025 года. Стоимость размещения транспорта на этих местах зависит от зоны, где находится парковочное место, и категории самого транспорта.

Изначально было выделено три категории:

мопеды, мотоциклы и легкие квадроциклы (категории А и М);

легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонны (категория В);

прочие транспортные средства.