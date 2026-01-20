Экзамены по ПДД ужесточат: что ждет будущих водителей

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В России хотят ужесточить правила проведения экзаменов на водительские права. Изменения коснутся теории ПДД. Соответствующий законопроект готов для внесения в правительство. Подробности об этом рассказываем в материале.

«Общественное обсуждение документа с поправками о проведении теоретического экзамена на получение водительского удостоверения завершено, сейчас идет подведение его итогов. Затем по результатам будет доработка документа, межведомственное согласование и вынесение на рассмотрение в правительство», — сообщил ТАСС информированный источник.

Кандидатов предлагают не допускать к сдаче теории или аннулировать результаты, если во время тестирования человек использовал гаджеты. Кроме того, сам теоретический экзамен хотят проводить под видеокамерами.

Период практики тоже ждут изменения, его предложили уменьшить. Например, если человек успешно сдаст теорию ПДД, то промежуток перед сдачей практики сократится до двух месяцев вместо предусмотренных ранее шести. Такие и другие поправки в «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений» предложило внести Министерство внутренних дел (МВД) России.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
Не плохо бы ещё медосмотр на права ужесточить. В части проверки у психиатра. И ввести ответственность врачей этот осмотр проводящих. Чтобы тщательно неадекватов отсеивали. А то каждый день на дорогах людей сбивают.
Гость
4 минуты
Какой бред. Уже давно пора сделать обучение в автошколе, теоретический экзамен, сдача площадки и выдача ученических прав на 2-а года с запретом выезжать в темное время.
