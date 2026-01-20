Экзамены по ПДД ужесточат: что ждет будущих водителей

Тестирование хотят проводить под видеокамерами Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В России хотят ужесточить правила проведения экзаменов на водительские права. Изменения коснутся теории ПДД. Соответствующий законопроект готов для внесения в правительство. Подробности об этом рассказываем в материале.

«Общественное обсуждение документа с поправками о проведении теоретического экзамена на получение водительского удостоверения завершено, сейчас идет подведение его итогов. Затем по результатам будет доработка документа, межведомственное согласование и вынесение на рассмотрение в правительство», — сообщил ТАСС информированный источник.

Кандидатов предлагают не допускать к сдаче теории или аннулировать результаты, если во время тестирования человек использовал гаджеты. Кроме того, сам теоретический экзамен хотят проводить под видеокамерами.