«Специальный маршрут»: в Ярославле запустят автобус в «Демино» для болельщиков

Там пройдет этап Кубка России по биатлону

В Ярославле запустят специальный автобус для болельщиков, которые хотят посетить этап Кубка России по биатлону в спортивном комплексе «Демино» в Рыбинском округе. Маршруту присвоили № 510 Ярославль («Ярославль-Главный») — ЦЛС «Демино». Он будет работать с 16 по 18 января.

Власти рассказали, что болельщиков будут перевозить на автобусе большого класса.

«Это позволит жителям и гостям нашего региона комфортно добраться до места соревнований, а затем вернуться в Ярославль», — рассказал заместитель председателя Правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Отправление из Ярославля от железнодорожного вокзала «Ярославль-Главный» планируется в 8:00, из центра лыжного спорта «Демино» — в 16:00. Автобус будет следовать по левому берегу реки Волги без остановок.

«На маршруте будут предоставляться все действующие льготы по оплате проезда. Стоимость полного билета в одну сторону — 331 рубль, льготного — 165,5 рубля», — уточнили в правительстве Ярославской области.

В эти дни также организуют автобусный маршрут из Рыбинска № 210 «Рыбинск („Железнодорожный вокзал“) — ЦЛС „Демино“» с промежуточной остановкой «Слип». Отправление от вокзала планируется в 10:00, от «Демино» — в 15:00.

Стоимость поездки будет складываться из расчета 3,89 рубля за один пассажиро-километр.

Ранее мы рассказывали, что для освещения соревнований в Рыбинский округ приедет комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он также пообещал фанатам провести творческую встречу (12+), куда приедет вместе со своей группой Guber Band.

Мы публиковали программу соревнований и стоимость билетов.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
19 минут
Кто хочет тот на машине приедет, но вряд ли кто-то хочет.
Гость
3 минуты
Значит с города снимут рейсы. Интересно какой маршрут останется без автобусов. Раньше 16-ый снимали.
