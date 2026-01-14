Губерниев с музыкальной группой приедет в Ярославскую область на Кубок России по биатлону. Программа

Дмитрий Губерниев посетит Рыбинск во время Кубка России по биатлону Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

С 16 по 18 января в Ярославской области пройдет Кубок России по биатлону (0+). Для освещения соревнований в Рыбинский район приедет комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Тем временем, в „Демино“ грядет биатлон!!! В пятницу стартуем в 10:30 мск и в 13:50» — предупредил телеведущий в своих соцсетях.

Он также пообещал фанатам провести творческую встречу (12+), куда приедет вместе со своей группой Guber Band.

По данным администрации Рыбинска, на снежные трассы в спортивном комплексе «Демино» выйдут около 200 спортсменов. Для удобства болельщиков установили гигантский экран, где будет идти трансляция гонок. Кроме того, в программе — ярмарка фермеров и ремесленников Ярославской области, зоны фудкорта.

«Болельщикам предложат пельмени самолепные, спринт-бургеры, масс-старт-шашлыки, солянку „по-рыбински“, плов „по-демински“, овощи-гриль, жареные чебуреки, пироги с разнообразными начинками, ароматный чай из русского самовара и много других горячих блюд и напитков», — указано в описании.

Программа Кубка России по биатлону (3 этап) в Демино 2026

16 января

11:00 — спринт 10 км, мужчины;

14:00 — спринт 7,5 км, женщины;

17 января

11:30 — гонка преследования 12,5 км, мужчины;

14:45 — гонка преследования 10 км, женщины.

18 января

11:30 — масстарт-большой 15 км, мужчины;

14:00 — масстарт-большой 12 км, женщины.

Проход на трибуны будет осуществляться по билетам.

Стоимость билетов «Болельщик 2026»:

16 января 2026 года — 100 рублей,

17 января 2026 года — 300 рублей,

18 января 2026 года — 300 рублей.

«Регистрация обязательная для всех болельщиков с 14 лет. Дети до 14 лет проходят на трибуны со свидетельством о рождении. При покупке билета/регистрации как болельщика придёт индивидуальный QR-код болельщика, который в дни мероприятия нужно показать вместе с документом, удостоверяющий личность и возраст», — предупредили в администрации.

Для детей до 14 лет, маломобильных групп населения и участников СВО вход на трибуны бесплатный. Регистрация на сайте соревнований продлится до 23:59 14 января.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Губерниев пристыдил ярославские власти за пустые трибуны во время соревнований. Критику в адрес чиновников он озвучил в ходе прямой трансляции.

«Нам очень не хватает на трибунах зрителей, конечно, и не только потому, что рабочий день. Сегодня чемпионат России, и мне хочется спросить у Министерства спорта Ярославской области, у людей заинтересованных: „Друзья, если мы начнем хотя бы палец о палец бить, можно собрать детей из спортивных школ, из общеобразовательных школ“, — говорил комментатор. — Просто Минспорт Ярославской области должен работать для этого. Вот губернатор обещает приехать в выходные, даст бог, спросим, почему так произошло».