Дороги и транспорт «Это был уникальный экспириенс»: актеры, застрявшие в пробке все-таки сыграли спектакль в Ярославле

«Это был уникальный экспириенс»: актеры, застрявшие в пробке все-таки сыграли спектакль в Ярославле

Артисты задержались из-за огромного затора под Переславлем

418
Актеры из-за пробки опоздали на спектакль в Ярославле | Источник: Антон Эльдаров / Telegram Актеры из-за пробки опоздали на спектакль в Ярославле | Источник: Антон Эльдаров / Telegram

Актеры из-за пробки опоздали на спектакль в Ярославле

Источник:

Антон Эльдаров / Telegram

Актеры культового сериала «Солдаты» (16+), застрявшие в пробке под Переславлем все-таки успели сыграть спектакль «Тетка, деньги, два осла» (12+) в Ярославле. Хоть и с опозданием.

Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков выехали из Москвы в 9 утра и попали в огромный затор на трассе «М-8» на въезде в Переславль. Спектакль должен был начаться в 18:00, однако, его перенесли до приезда актеров.

«Это был уникальный экспириенс. Спасибо ярославскому зрителю, который нас принял, ждал полтора часа и встретил очень тепло. Мы отправляемся в обратный путь, надеюсь не такой долгий, как путь сюда», — рассказал Антон Эльдаров в своем телеграм-канале.

Актер, застрявший в пробке выразил благодарность ярославцам

Источник:

Антон Эльдаров / 76.RU

Подробнее о транспортном коллапсе под Переславлем 9 января рассказываем в нашем онлайне.

Гость
37 минут
Держите в курсе. Как доедут, как отобедают, как …
Гость
6 минут
лучше поездом.
