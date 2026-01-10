«Это был уникальный экспириенс»: актеры, застрявшие в пробке все-таки сыграли спектакль в Ярославле

Актеры культового сериала «Солдаты» (16+), застрявшие в пробке под Переславлем все-таки успели сыграть спектакль «Тетка, деньги, два осла» (12+) в Ярославле. Хоть и с опозданием.
Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков выехали из Москвы в 9 утра и попали в огромный затор на трассе «М-8» на въезде в Переславль. Спектакль должен был начаться в 18:00, однако, его перенесли до приезда актеров.
«Это был уникальный экспириенс. Спасибо ярославскому зрителю, который нас принял, ждал полтора часа и встретил очень тепло. Мы отправляемся в обратный путь, надеюсь не такой долгий, как путь сюда», — рассказал Антон Эльдаров в своем телеграм-канале.
