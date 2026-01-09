«Едем и спешим»: актеры культового сериала «Солдаты» застряли в огромной пробке в Ярославской области

Актеры сериала «Солдаты» оказались в пробке под Переславлем-Залесским Источник: Антон Эльдаров / Telegram

Актеры популярного сериала «Солдаты» (16+) оказались в огромной пробке по пути в Ярославль. Дорожный затор образовался под Переславлем-Залесским.

Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков ехали в Ярославль, чтобы выступить в спектакле «Тетка, деньги, два осла» (12+), который должны были показать на сцене «Дворца Молодежи».

«Ребятушки, мы стоим. Мы едем в Ярославль на спектакль, но вот уже сколько мы стоим здесь, это полпути. И сколько еще будем стоять, никто не знает. Очень надеемся, что мы успеем. Стоим мы часа полтора только. Не доезжая Переславля, не можем заехать в него. Поэтому, надеюсь, что вы нас дождетесь, ярославцы, родные. Мы едем и спешим. Стараемся, спешим, обнимаем», — записали актеры видеообращение зрителям. Оно было опубликовано в телеграм-канале Антона Эльдарова.

Актеры рассказали, что оказались в пробке Источник: Антон Эльдаров / Telegram

Пока неизвестно, успели ли актеры ко времени. В 16:09 Антон Эльдаров публиковал скриншот навигатора, где было указано, что в конечной точке он окажется к 18:33. Сам спектакль должен был начаться в 18:00. Мы запросили во «Дворце Молодежи» информацию о том, состоялось ли в итоге выступление и с какой задержкой.

Комедийный сериал «Солдаты» рассказывает о жизни молодых призывников в вымышленной воинской части. Антон Эльдаров исполнял в нем роль сержанта Гунько, Павел Галич играл рядового Лаврова, а Иван Моховиков запомнился зрителям как лейтенант Кузьма Соколов.