В пробке под Переславлем ребенок оказался без необходимых для жизни лекарств

Во время большой пробки под Переславлем 9 января ребенок оказался без необходимых лекарств. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
В одном из автобусов у девочки-подростка закончились запасы инсулина. На тот момент пассажиры стояли в пробке уже шестой час.
«На посту ГИБДД девушку ожидали сотрудники скорой помощи, которые незамедлительно помогли ей, сделав необходимые инъекции», — рассказал губернатор Ярославской области.
Кроме того, врачи Переславской ЦРБ обеспечили всех нуждающихся пассажиров горячим чаем и запасами воды.
