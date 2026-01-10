НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

4 м/c,

вос.

 744мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ребенок остался без инсулина
«Умные решения»
Огромная пробка из-за непогоды. Онлайн
Что сейчас с пробкой под Переславлем
Чек-лист важных обследований
55-летняя ярославна на пилоне
Ударят морозы
Дороги и транспорт В пробке под Переславлем ребенок оказался без необходимых для жизни лекарств

В пробке под Переславлем ребенок оказался без необходимых для жизни лекарств

Рассказываем подробности

900
В пробке подросток оказался без необходимых лекарств | Источник: ЧП и ДТП Ярославль / Telegram В пробке подросток оказался без необходимых лекарств | Источник: ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

В пробке подросток оказался без необходимых лекарств

Источник:

ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

Во время большой пробки под Переславлем 9 января ребенок оказался без необходимых лекарств. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

В одном из автобусов у девочки-подростка закончились запасы инсулина. На тот момент пассажиры стояли в пробке уже шестой час.

«На посту ГИБДД девушку ожидали сотрудники скорой помощи, которые незамедлительно помогли ей, сделав необходимые инъекции», — рассказал губернатор Ярославской области.

Кроме того, врачи Переславской ЦРБ обеспечили всех нуждающихся пассажиров горячим чаем и запасами воды.

Подробнее о транспортном коллапсе в Ярославской области можно прочитать в нашем онлайне.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Пробка Переславль-Залесский Подросток Скорая помощь
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Ну, наверное, нужно с собой больший запас брать, раз такое дело. Тем более в дорогу
Гость
1 час
Очень преувеличен факт возникшей опасности в статье
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем