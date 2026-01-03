НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт В Ярославской области установили еще 50 комплексов «Паук». Адреса

В Ярославской области установили еще 50 комплексов «Паук». Адреса

Рассказываем, где можно нарваться на штраф

Стало известно, где в Ярославской области установили новые камеры «Паук» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтало известно, где в Ярославской области установили новые камеры «Паук» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стало известно, где в Ярославской области установили новые камеры «Паук»

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Под конец 2025-го в Ярославской области заработали 50 комплексов фотовидеофиксации «Паук». С 30 декабря новые камеры заработали на дорогах в направлении Любима, Красного Профинтерна, Пошехонья, а также Углича и Мышкина.

Такие камеры контролируют соблюдение скоростного режима, непристегнутый ремень как у водителя, так и пассажиров, а также пользование мобильным телефоном. Факты нарушений «Пауки» выявляют с помощью нейросетей.

Полный список адресов новых комплексов «Паук» в Ярославской области

  • Пречистое-Любим-Буй, в границах д. Стряпово, км 22+117 справа;

  • Пречистое-Любим-Буй, н. п. Змеево, км 11+010 справа, Ярославская обл.;

  • дорога с. Новое — Мышкин с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок, поворот на н. п. Погорелки, км 18+493 слева;

  • Григорьевское — аэропорт, поворот на н. п. Колокуново, км 4+558 слева;

  • Шебунино — Красный Профинтерн, н. п. Тимохино, км 18+616 справа;

  • Шебунино — Красный Профинтерн, н. п. Рыбницы, км 0+983 справа;

  • Шебунино — Красный Профинтерн, н. п. Овсяники, км 0+165 слева;

  • Ярославль — Любим, поворот на н. п. Лыкошино, км 53+573 справа;

  • Ярославль — Любим, поворот на н. п. Тильбугино, км 75+740 справа;

  • Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец «Р-104», н. п. Малая Луха, км 301+510 справа;

  • Пречистое — Любим — Буй, поворот на н. п. Шарна, км 31+902 слева;

  • Брейтово — Прозорово, н. п. Суминское, км 12+443 слева;

  • Яковлевское — Диево-Городище, пешеходный переход вблизи н. п. Новая, км 13+251 слева;

  • Красный Профинтерн — Вятское, н. п. Липовицы, км 8+221 слева;

  • Говырино-Дмитриевское-Нагорье, н. п. Рахманово, км 29+950 слева;

  • Иваново-Писцово-Гаврилов Ям-Ярославль (до дер. Шопша) «Р-79, км 57+035 слева;

  • Ярославль — Заячий Холм — а/д Иваново — Писцово — Гаврилов Ям — Ярославль (до дер. Шопша), км 28+705 справа;

  • Данилов — Пошехонье, поворот на н.п Хабарово, км 14+032 слева;

  • Данилов — Пошехонье, н.п Ермаково, км 26+888 справа;

  • Данилов — Пошехонье, н.п Покров — Рогули, км 38+725 справа;

  • Пречистое — Коза — Семеновское, н. п. Николо-Гора, пешеходный переход, км 12+325 слева;

  • Данилов — Пошехонье, н.п Дмитриевское, км 66+097 слева;

  • Пошехонье — Кукобой — Бакланка, поворот на н.пСеменовское, км 38+500 справа;

  • Ярославль-Тутаев (левый берег), н. п. Глотово, км 26+274 справа;

  • Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец «Р-104», поворот на н. п. Нестерово, км 170+672 слева;

  • Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец «Р-104», н. п. Еремейцево, км 201+199 слева;

  • Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец «Р-104», н. п. Юркино, км 205+200 слева;

  • Пошехонье-Кукобой-Бакланка км 58+080 слева;

  • Пречистое — Коза — Семеновское, н. п. Пречистое, пересечение ул.Фестивальная с ул. Мира, км 1+323 слева;

  • Пречистое-Любим-Буй. н. п. Гордеево (поворот на н. п. Малачугово), км 3+350 слева;

  • Ярославль — Тутаев (левый берег), н. п. Меньшиково, км 12+311 справа;

  • Пошехонье — Кукобой — Бакланка, поворота на н. п. Красная Гора, км 20+218 справа;

  • Ярославль — Тутаев (левый берег), поворот на н. п. Новое, км 16+609 слева;

  • Пречистое — Коза — Семеновское, н. п. Коза, км 25+001 слева;

  • Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец «Р-104», н. п. Обновленское, км 289+900 слева;

  • Углич- Воскресенское, пересечение с а/д Мышкин — Рождествено — Богородское — Морское, км 34+877 справа;

  • Углич- Воскресенское, поворот на н. п. Платуново, км 20+599 слева;

  • Углич- Воскресенское, д. Мартыново, км 28+770 слева;

  • Углич — Ростов «Р-153», поворот на н. п. Улейма, км 14+111 слева;

  • Шебунино — Красный Профинтерн, повворот на н.п Игумново, км 9+594 слева;

  • Нагорье — Кубринск- граница Московской области, с. Фонинское, км 2+520 слева;

  • Владимир- Переславль-Залесский «Р-74», с. Кабанское, км 126+653 справа;

  • Ярославль — Любим, н. п. Никиткино, км 20+879 справа;

  • Углич — Ростов «Р-153», н. п. Шипино, км 66+746 слева;

  • Углич — Ростов «Р-153», поворот на Шулец, км 77+745 слева;

  • Рыбинск, пересечение ул. Костромская с ул. Тарасова;

  • Рыбинск, ул. Черепанова, д. 3;

  • Ростов — Иваново — Нижний Новгород «Р-152», н. п. Угодичи, км 1+580 справа;

  • Ярославль — Любим, пешеходный переход, расположенный вне границ н. п., км 12+302 слева;

  • Карачиха — Ширинье, н. п. Медведково, км 2+467 справа.

О том, что в Ярославской области хотят разместить несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации «Паук», стало известно в феврале 2025 года. На новую технику планируют потратить 3,5 млрд рублей. Подрядчик должен установить камеры по 320 адресам, контракт действует до 31 декабря 2030-го.

Ранее мы также рассказывали, как теперь пользоваться приложением для оплаты парковки в Ярославской области.

Комментарии
Гость
11 минут
Драть деньги с народа-основное направление "пауков" !
Гость
21 минута
Немедленно остановить бесконтрольный доходов населения!!! Щас же
Читать все комментарии
