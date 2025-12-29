Водителям в Ярославле объяснили, как оплатить парковку, если мобильный интернет не работает

Как оплатить парковку в Ярославле, если не работает интернет Источник: Артем Бауман / 76.RU

Жители Ярославля пожаловались на проблему с оплатой парковок в центре. По словам автомобилистов, сложности возникают в случаях, когда не работает мобильный интернет. Водитель поделился своим опытом в социальных сетях.

«Приехал в центр, припарковался, интернет работал, оплатил с запасом два часа, зная, что раньше освобожусь и закончу досрочно. А закончить не получилось — интернет снова вырубили. Смс на 7878 с текстом Р76*С результата никакого не дает. Справочный номер 122 вообще трубку не берет. А деньги в это время капают. Садишься в тачку и мчишь по центру в поисках халявного Wi-Fi. Все по уму. И я обеими руками за платные парковки — первый раз в центре спокойно припарковался. Но прежде чем запускать проект, стоило бы внести приложение в „белый список“, раз уж проблемы с мобильным интернетом», — написал житель города в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что сейчас ведется работа по включению мобильного приложения «Япарковка» в «белый список». Это должно обеспечить его стабильную работу при временных ограничениях или отключениях мобильного интернета в регионе.

«Оплата парковки доступна различными способами: через интернет-портал, мобильное приложение „Япарковка“, СМС-сообщение или ближайшие банкоматы, их адреса указаны на информационных табличках. При отключениях и ограничениях мобильного интернета на территории Ярославской области рекомендуется оплачивать парковку через СМС-сообщения или через приложение „Япарковка“, используя Wi-Fi», — рассказали власти.

Инструкцию по оплате с помощью СМС можно найти на информационных табличках, установленных в каждой парковочной зоне.

«Кроме того, оплатить стоянку через интернет-портал можно до 23 часов 59 минут текущих календарных суток, в которые осуществлялась стоянка транспортного средства. При наличии оплаченной парковки, штрафные санкции не применяются. Если же оплата была не произведена, пользователю будет начислен штраф», — уточнили в Министерстве.

Также власти уточнили, что если парковочная сессия была начата через приложение или портал, завершить её с помощью СМС будет невозможно.

А вы сталкивались с проблемой оплаты парковок в Ярославской области? Нет, у меня все работало Да, было дело Не пользуюсь платными парковками

Напомним, ранее власти рассказали об ограничении движения на центральных улицах Ярославля в Новый год.