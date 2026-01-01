Паспорта не нужны: РЖД запустят посадку на поезда по биометрии — список маршрутов

Железнодорожный сервис запустят в первом квартале 2026 года Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Посадку на поезда по биометрии в первом квартале 2026 года запустят на трех маршрутах из Москвы в Нижний Новгород, в Иваново, в Кострому и обратно. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).

«Ожидается, что сервис станет доступен для тестирования пассажирами на этих же маршрутах в первом квартале 2026 года — после подведения результатов тестирования фокус-группой», — сообщили РИА Новостям в компании.

Как утонили РЖД, что тестовые запуски пройдут на поездах «Ласточка». Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому — с помощью выездной регистрации. Также граждане должны дать согласие на обработку персональных данных.

В РЖД также отметили, что пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность — по паспорту или с помощью биометрии.