В Ярославской области продлили маршрут востребованного автобуса

В Ярославской области продлили маршрут автобуса Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Автобусный маршрут № 526 «Углич — Новый Некоуз» продлен до Брейтова. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области 26 декабря.

«Расписание движения составлено таким образом, чтобы было удобно и жителям Некоузского района, и жителям Брейтова. Маршрут будет обслуживать один автобус среднего класса», — рассказал заместитель председателя Правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

По информации властей, об продлении маршрута просили ветераны-афганцы, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь они смогут добраться до Угличской центральной больницы без пересадок в любой день недели, кроме воскресенья.

Автобусы по обновленной схеме движения начнут ходить после новогодних праздников, 12 января.

Из Брейтова автобус будет отправляться в 7:15, из Нового Некоуза, как и раньше, в 8:45. Прибытие в Углич — в 10:12. В обратном направлении автобус будет отправляться в 14:30 и прибывать в Брейтово в 17:27.