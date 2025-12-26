НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области продлили маршрут востребованного автобуса

Автобусный маршрут № 526 «Углич — Новый Некоуз» продлен до Брейтова. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области 26 декабря.

«Расписание движения составлено таким образом, чтобы было удобно и жителям Некоузского района, и жителям Брейтова. Маршрут будет обслуживать один автобус среднего класса», — рассказал заместитель председателя Правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

По информации властей, об продлении маршрута просили ветераны-афганцы, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи. Теперь они смогут добраться до Угличской центральной больницы без пересадок в любой день недели, кроме воскресенья.

Автобусы по обновленной схеме движения начнут ходить после новогодних праздников, 12 января.

Из Брейтова автобус будет отправляться в 7:15, из Нового Некоуза, как и раньше, в 8:45. Прибытие в Углич — в 10:12. В обратном направлении автобус будет отправляться в 14:30 и прибывать в Брейтово в 17:27.

Напомним, с 26 декабря в Ярославле начали функционировать 11 ночных автобусных маршрутов.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
1 час
Замечательные места России. Но о Брейтово здесь материалов намного меньше, чем о Париже.
Гость
54 минуты
самые востребованные это на кладбища, это факт.
Гость
