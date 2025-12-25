20 штук разом: в Ярославской области установили новые комплексы «Паук». Где можно нарваться на штраф

В Ярославской области заработали еще 20 комплексов фотовидеофиксации «Паук». Адреса расположения новых дорожных камер, фиксирующих сразу три нарушения, озвучили в Госавтоинспекции.
а/д Мышкин-станция Волга-Шестихино, пешеходный переход, вблизи поворота на н. п. Починок, км 18+597 справа;
Переславль — Залесский, ул. Маяковского, 19;
Рыбинск, проспект Генерала Батова, пешеходный переход вблизи остановки «Проспект Генерала Батова» в районе дома № 2 по ул. Полиграфская;
Рыбинск, Переборский тракт, 1А;
Рыбинск, ул. Ворошилова, в районе дома № 25;
Рыбинск, пересечение ул. Серова с ул. Гражданская;
а/д Шолошево — Скалино, н. п. Иванчино, км 6+854 справа;
Рязанцево — Горки, с. Романово, км 3+396 справа;
Мышкин-станция Волга-Шестихино, н. п. Горки, км 29+967 слева;
а/д Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец «„Р-104“», поворот на н. п. Каменка-1, км 334+111 справа;
а/д Ярославль — Любим, поворот на н. п. Манжаково, км 44+483 слева;
а/д Иваново-Писцово-Гаврилов Ям-Ярославль (до дер. Шопша) «Р-79», поворот на н. п. Борисово, км 63+669 слева;
а/д Ярославль — Тутаев (левый берег), н. п. Филисово, км 7+188 слева;
а/д Владимир-Переславль-Залесский «Р-74», н. п. Елизарово (поворот на н. п. Веска), км 118+701 справа;
а/д «Нагорье-Берендеево», н. п. Копнино, пешеходный переход по ул. Центральная, км 15+310 слева;
а/д Нагорье-Берендеево, н. п. Фалисово, км 8+075 слева;
а/д Рыбинск-Тутаев (до дер. Помогалово), пешеходный переход вблизи н. п. Дудки, км 42+370 справа;
а/д Ярославль — Любим, поворот на Раслово — Монастырское, км 100+808 справа;
а/д Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец «Р-104», н. п. Никольское, км 208+409 слева;
а/д Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец «Р-104», н. п. Соколово, км 211+514 справа.
«Данные комплексы фиксируют следующие нарушения: превышение установленной скорости движения транспортного средства, управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, нарушение правил пользования телефоном водителем», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
Ранее мы публиковали адреса, где уже поставили комплексы. О том, что в Ярославской области хотят разместить несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации «Паук», стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что на новую технику потратят 3,5 млрд рублей.
Мы делали понятный разбор о том, как работают новые камеры.