20 штук разом: в Ярославской области установили новые комплексы «Паук». Где можно нарваться на штраф

В Ярославской области заработали еще 20 комплексов фотовидеофиксации «Паук». Адреса расположения новых дорожных камер, фиксирующих сразу три нарушения, озвучили в Госавтоинспекции.

Ранее мы публиковали адреса, где уже поставили комплексы. О том, что в Ярославской области хотят разместить несколько десятков новых комплексов фотовидеофиксации «Паук», стало известно в феврале 2025 года. Сообщалось, что на новую технику потратят 3,5 млрд рублей.