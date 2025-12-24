НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
За день до: что происходит на платных парковках в Ярославле накануне открытия

За день до: что происходит на платных парковках в Ярославле накануне открытия

Фото участков, где уже завтра придется отдавать деньги за стоянку

983
25 декабря в Ярославле должны заработать платные парковки | Источник: Артем Бауман / 76.RU25 декабря в Ярославле должны заработать платные парковки | Источник: Артем Бауман / 76.RU

25 декабря в Ярославле должны заработать платные парковки

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле 25 декабря должны заработать платные парковки на дорогах в центре города. По первоначальным планам властей начать функционировать они должны были еще с 20 декабря, но дату старта перенесли, чтобы резиденты успели оформить положенные им разрешения.

Зоны платных парковок обозначены голубой разметкой. Оставить машину бесплатно здесь можно будет на 15 минут. Дальше пойдет начисление оплаты.

Размер почасовой оплаты будет зависеть от вида транспорта и зоны парковки. Например, парковка для легкового автомобиля или грузовика до 3,5 тонн (категория «В») в административной или социальной зоне будет стоить 150 рублей в час, в жилой зоне — 80 рублей в час, в специальной зоне — 90 рублей в час.

Наш портал подробно писал обо всех условиях пользования платными местами.

Сейчас на парковках, за которые пока не надо платить, стоят машины. Рабочие снимают пакеты с закрытых ранее знаков и указателей. А вот голубую разметку, которая обозначает места стоянки не видно из-за снега.

Голубую разметку не видно под снегом | Источник: Артем Бауман / 76.RUГолубую разметку не видно под снегом | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Голубую разметку не видно под снегом

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Парковки в центре, как всегда, заставлены машинами | Источник: Артем Бауман / 76.RUПарковки в центре, как всегда, заставлены машинами | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Парковки в центре, как всегда, заставлены машинами

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Интересно, завтра здесь будет также много транспорта? | Источник: Артем Бауман / 76.RUИнтересно, завтра здесь будет также много транспорта? | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Интересно, завтра здесь будет также много транспорта?

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Рабочие снимают пакеты с дорожных знаков | Источник: Артем Бауман / 76.RUРабочие снимают пакеты с дорожных знаков | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Рабочие снимают пакеты с дорожных знаков

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Завтра водителям нужно будет внимательно смотреть, где придется платить за стоянку, а где нет | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗавтра водителям нужно будет внимательно смотреть, где придется платить за стоянку, а где нет | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Завтра водителям нужно будет внимательно смотреть, где придется платить за стоянку, а где нет

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Будете пользоваться платными парковками?

Придется
Принципиально буду оставлять машину на бесплатных местах
Только в случае крайней необходимости
У меня нет машины
У меня особое мнение, напишу в комментариях
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Платная парковка Открытие
