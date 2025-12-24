За день до: что происходит на платных парковках в Ярославле накануне открытия

25 декабря в Ярославле должны заработать платные парковки Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле 25 декабря должны заработать платные парковки на дорогах в центре города. По первоначальным планам властей начать функционировать они должны были еще с 20 декабря, но дату старта перенесли, чтобы резиденты успели оформить положенные им разрешения.

Зоны платных парковок обозначены голубой разметкой. Оставить машину бесплатно здесь можно будет на 15 минут. Дальше пойдет начисление оплаты.

Размер почасовой оплаты будет зависеть от вида транспорта и зоны парковки. Например, парковка для легкового автомобиля или грузовика до 3,5 тонн (категория «В») в административной или социальной зоне будет стоить 150 рублей в час, в жилой зоне — 80 рублей в час, в специальной зоне — 90 рублей в час.

Наш портал подробно писал обо всех условиях пользования платными местами.

Сейчас на парковках, за которые пока не надо платить, стоят машины. Рабочие снимают пакеты с закрытых ранее знаков и указателей. А вот голубую разметку, которая обозначает места стоянки не видно из-за снега.

Голубую разметку не видно под снегом

Парковки в центре, как всегда, заставлены машинами

Интересно, завтра здесь будет также много транспорта?

Рабочие снимают пакеты с дорожных знаков

Завтра водителям нужно будет внимательно смотреть, где придется платить за стоянку, а где нет