В Ярославле запустили приложение для оплаты парковки

В Ярославле запустили приложение для оплаты парковки

Через сервис также можно выбрать подходящий тариф

134
В Ярославле анонсировали запуск приложения по оплате парковок | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Ярославле анонсировали запуск приложения по оплате парковок

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Вечером 28 ноября в Ярославле запустили в работу приложение по оплате платной парковки.

«Запускаем новый цифровой сервис для автомобилистов — мобильное приложение „Япарковка“. Оно уже доступно для скачивания в официальных магазинах „RuStore“ и „AppStore“. В ближайшее время появится и на платформе „Google Play“», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

В приложении доступны оплата парковки, выбор тарифа. Кроме того, предполагается рассылка уведомлений, пополнение баланса, оформление возврата. Функции в дальнейшем могут расширить при запросе пользователей.

В Ярославле запустили новый сервис «Япарковка» | Источник: AppStore

В Ярославле запустили новый сервис «Япарковка»

Источник:

AppStore

Плату за парковку в центре Ярославля будут брать с 20 декабря.

«В тестовом режиме запущен и портал единого парковочного пространства, где уже доступна полезная информация», — отметил глава региона.

Ранее мы публиковали тарифы на платную парковку в Ярославской области, а также разъясняли как будут работать скидки. Все о платных парковках читайте в нашем специальном сюжете.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
