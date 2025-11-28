В Ярославле запустили приложение для оплаты парковки

В Ярославле анонсировали запуск приложения по оплате парковок

Вечером 28 ноября в Ярославле запустили в работу приложение по оплате платной парковки.

«Запускаем новый цифровой сервис для автомобилистов — мобильное приложение „Япарковка“. Оно уже доступно для скачивания в официальных магазинах „RuStore“ и „AppStore“. В ближайшее время появится и на платформе „Google Play“», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

В приложении доступны оплата парковки, выбор тарифа. Кроме того, предполагается рассылка уведомлений, пополнение баланса, оформление возврата. Функции в дальнейшем могут расширить при запросе пользователей.