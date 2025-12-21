НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Было холодно»: в Ярославле водитель запер девочку-пассажирку в темном автобусе

«Было холодно»: в Ярославле водитель запер девочку-пассажирку в темном автобусе

Перевозчик прокомментировал ситуацию

911
Пассажирку не заметили и закрыли в автобусе в Ярославле | Источник: читатель 76.RU

Пассажирку не заметили и закрыли в автобусе в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

15-летняя жительница Ярославля пожаловалась на то, что оказалась заперта в автобусе. Инцидент произошел 20 декабря.

По словам девушки, она села в автобус № 97С на Первомайской улице, чтобы доехать до конечной остановки — «Фабрика Красный Перевал».

«По пути, как это бывает, я уснула, — рассказала пассажирка в соцсетях. Проснулась от звука закрывающихся дверей. В салоне было темно, холодно и тихо. Мотор заглушен. Оказалось, что водитель остановился не на остановке, а рядом с шестым микрорайоном, не доехав до неё. Он даже не проверил салон, просто вышел и ушел».

Девушка оказалась одна в запертом автобусе. Говорит, что стучала в стекла и двери, но ее не услышали. В темном и холодном автобусе пассажирка провела около 40 минут.

«Когда водитель, наконец, пришел, он спокойно курил и смотрел в телефон буквально в метре от меня, за стеклом», — пожаловалась девушка. — На мои вопросы: «Почему автобус не проверили на наличие пассажиров? Почему не закончили маршрут и остановились в неположенном месте» он ответил: «Прошу прощения, я так издалека посмотрел, вроде никого не было».

Перевозчиком на данном маршруте является ярославская компания «ГирфТранс». Ее руководитель Хасьятулла Гирфанов прокомментировал ситуацию:

«От лица организации приношу свои извинения за данный случай. Проводится проверка, с автобуса сняли видео, водитель временно отстранен от работы. Родителей девочки просьба связаться с нами по телефону (4852) 67-20-37 для урегулирования данного инцидента».

ООО «ГирфТранс» образовано в 2018 году, зарегистрировано в Ярославле. Обслуживает маршруты № 2, 40с, 45, 55, 97С. Владельцами компании сейчас являются Хасьятулла и Ольга Гирфановы, Дмитрий Ватутин, Светлана Орлова, которые много лет занимаются пассажирскими перевозками в Ярославле. По информации сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль организации на конец 2024 года составила 18 млн. рублей.

Комментарии
10
Гость
57 минут
Опять водитель виноват.В автобусах вроде нет спальных мест .Спите дома .
Гость
57 минут
дома надо сидеть а не шататься по темноте в небезопасной стране. или не правильно?
Гость
Рекомендуем