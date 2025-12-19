НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Автобусы в Ярославской области переводят на новый формат мобильной связи. Для чего это делается

Автобусы в Ярославской области переводят на новый формат мобильной связи. Для чего это делается

Публикуем данные властей

344
Общественный транспорт в регионе переводят на новый формат мобильной связи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбщественный транспорт в регионе переводят на новый формат мобильной связи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Общественный транспорт в регионе переводят на новый формат мобильной связи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области автобусы переводят на новый формат работы мобильной связи. Эта мера должна упростить оплату проезда в общественном транспорте в случае отключения интернета. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.

«Важно обеспечить стабильность работы сервисов — сейчас оплата по QR-коду через „Яндекс Go“ работает в штатном режиме. Приложение „ЯО Транспорт“ внесено в „белый список“, проходит финальная настройка», — уточнил министр.

Ранее жители Ярославля жаловались на проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте. По их словам, в автобусах не принимались проездные билеты рабочего дня — при попытке оплатить поездку валидаторы выдавали ошибку.

Тогда региональные власти поясняли, что на части автобусов фиксировались сбои в работе валидаторов, связанные с перебоями мобильной связи.

Напомним, с 26 декабря в Ярославле запустят ночные автобусы. Расписание и маршруты транспорта — читайте в этом материале.

Вы сталкивались с проблемами при оплате проезда в общественном транспорте?

Да
Нет
Не езжу в общественном транспорте
Оплата проезда
Комментарии
3
Гость
27 минут
за такую цену пол-автобуса уже бесплатно давно едет..так что зря стараетесь)
Гость
33 минуты
наличку верните! усложняете только всё,а не упрощаете! дурдом и точка
Читать все комментарии
Гость
