Автобусы в Ярославской области переводят на новый формат мобильной связи. Для чего это делается

В Ярославской области автобусы переводят на новый формат работы мобильной связи. Эта мера должна упростить оплату проезда в общественном транспорте в случае отключения интернета. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко.
«Важно обеспечить стабильность работы сервисов — сейчас оплата по QR-коду через „Яндекс Go“ работает в штатном режиме. Приложение „ЯО Транспорт“ внесено в „белый список“, проходит финальная настройка», — уточнил министр.
Ранее жители Ярославля жаловались на проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте. По их словам, в автобусах не принимались проездные билеты рабочего дня — при попытке оплатить поездку валидаторы выдавали ошибку.
Тогда региональные власти поясняли, что на части автобусов фиксировались сбои в работе валидаторов, связанные с перебоями мобильной связи.
Напомним, с 26 декабря в Ярославле запустят ночные автобусы. Расписание и маршруты транспорта — читайте в этом материале.
