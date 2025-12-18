В Ярославле пустят ночные автобусы: расписание и маршруты

Стало известно расписание и маршруты ночных автобусов в Ярославле.

Пустить транспорт, который будет ходить допоздна, в Ярославле собираются на следующей неделе. В реестре ярославских муниципальных маршрутов, размещенном на сайте Министерства дорожного хозяйства и транспорта, указана конкретная дата — с 26 декабря. Сейчас проходит аукцион на выбор перевозчиков на данные маршруты.

Предполагается, что ночные автобусы будут ходить по пятницам, субботам и в праздничные дни (кроме 31 января — для этой даты будет отдельное расписание).

Всего будет 11 ночных маршрутов. Их отличительной чертой станет буква «Н», которая добавится к номеру.

Маршруты и расписания

Автобус № 4Н «Богоявленская площадь — Поселок Прибрежный»

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 00:25, 02:10;

Отправление с остановки «Поселок Прибрежный» — в 01:15;

Маршрут: ул. Малая Пролетарская, ул. Мельничная, ул. Вишняки, Речной порт, Стройдеталь, Шпалозавод, Таксопарк, ул. Ильинская, ул. Корабельная, ул. Спортивная, Нефтебаза, Больница № 2, Техникум радиоэлектроники, поселок Октябрьский, Техникум радиоэлектроники, Радиозавод, ул. Индустриальная, ул. Пирогова, Поселок Великий.

Автобус № 6Н «Богоявленская площадь — улица Романовская».

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 00:15, 02:15;

Отправление с остановки «Улица Романовская» — в 01:08;

Маршрут: ул. Первомайская, пл. Юности, пл. Труда, проспект Толбухина, ЖК «Династия», «Дом обуви», ул. Кудрявцева, Юбилейная пл., пл. Карла Маркса, ул. Войнова, ул. Советская, ЦНТИ, «Парижская Коммуна», «Аграрный университет», Областная детская больница, ул. Елены Колесовой, ул. Урицкого, Павловский парк, поликлиника № 5, «Мостоотряд», «Яблоневый посад», больница № 9, 12 микрорайон, ул. Пашуковская, фабрика «Красный перевал», Троицкая аптека, ул. Куропаткова, река Нора, ул. Красноперевальская, школа № 17

Автобус № 8Н «Богоявленская площадь — 15 МКР»

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 00:20, 02:21;

Отправление с остановки «15 мкр» — в 01:16;

Маршрут: ул. Республиканская, ул. Чайковского, ул. Володарского, пр-т Толбухина, ул. Лисицина, ул. Городской Вал, ул. Ухтомского, Ярославль-Главный, «Полиграфкомбинат», «Юный техник», госпиталь, ул. Жукова, школа № 30, локомотивное депо, ул. Юности, Ул. Добрынина, Ул. Жукова, Ул. Белинского, Ул. Чехова, Институт, Областная онкологическая больница, ул. Елены Колесовой, ул. Урицкого, ул. Пионерская, пр-т Дзержинского, ул. Панина, 6 микрорайон, ул. Волгоградская, 14 микрорайон, школа № 56, Ленинградский пр-т (у дома № 86).

Маршрут № 12Н «Богоявленская площадь — Нижний поселок»

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 00:15, 01:23, 02:30;

Отправление с остановки «Нижний поселок» 0 в 00:49, 01:56;

Маршрут: ул. Первомайская, Красная пл., ул. Республиканская, ул. Победы, Октябрьская пл., ул. Дачная, школа № 50, школа № 46, 8-й переулок, медсанчасть ЯЗДА, Университетский городок, ул. Шоссейная, Средний поселок, школа № 47, ул. 1-я Больничная, школа № 51.

Маршрут № 19Н «Богоявленская площадь — улица Маланова»

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 23:50, 00:39, 01:28, 02:17;

Отправление с остановки «Улица Маланова» — в 00:22, 01:11, 02:00;

Маршрут: ул. Большая Федоровская, ул. Наумова, Феодоровский собор, ул. Карабулина, ул. Зеленцовская, Комсомольская пл., ул. Красноперекопская, 5-я линия, 9-я линия, 16-я линия, ул. Центральная, Ивняки, Ул. Центральная, 18-я линия, 13-я линия, 10-я линия, ул. Бахвалова, ул. Гудованцева, ул. Закгейма, Дом коллектива.

Маршрут № 21Н «Богоявленская площадь — Очапки»

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 00:25, 02:17;

Отправление с остановки «Очапки» — в 01:17;

Маршрут: ул. Первомайская, Красная пл., ул. Республиканская, ул. Победы, Пл. Карла Маркса, ул. Войнова, ул. Советская, Октябрьская пл., ул. Дачная, Шевелюха, Шевелюха-1, Шевелюха-2, Лесная Поляна, Бутрево, Красный Кустарь, ул. Железнодорожная села Толгоболь, Толгоболь, ул. Панфилова, ул. Спартаковская, Сортировочная, магазин «Орбита», Резинотехника, хлебозавод, магазин № 55, магазин № 10, ул. 6-я Овражная, хлебобаза, «Элеваторная», ул. Бакуниха, ДОП.

Маршрут № 41Н «Богоявленская площадь — Поселок Куйбышева»

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 00:10, 01:19, 02:28;

Отправление с остановки «Поселок Куйбышева» — в 00:45, 01:54;

Маршрут: ул. Большая Федоровская, Выемка, Московский вокзал, пр-т Фрунзе, Суздальское шоссе, Парашютный пр-д, ТЦ «Аксон», поселок Сокол, ул. Чернопрудная, ул. Академика Колмогорова, ул. Лескова, Дядьковская, ул. Судостроителей, ул. Светлая, ул. Проектируемая, детская поликлиника, больница № 2 (на ул. Попова), школа № 88, ул. Ярославская, школа № 88, ул. Пирогова, поселок Куйбышева.

Маршрут № 49Н «Богоявленская площадь — Фабрика „Красный Перевал“"

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 00:15, 02:18;

Отправление с остановки «Фабрика „Красный Перевал“ — в 01:20;

Маршрут: ул. Первомайская, пл. Юности, пл. Труда, пр-т Толбухина, ЖК «Династия», ул. Рыбинская, ул. Городской Вал, ул. Магистральная, ул. Лодочная, «Локомотив», ул. Березовая, магазин, Карачиха, Суринское, ул. Громова, «Пельменная», ул. Труфанова, ул. Панина, кинотеатр «Победа», ул. Труфанова, ул. Волгоградская, Ленинградский пр-т, ул. Строителей, ул. Брагинская, Тутаевское шоссе, 12 микрорайон, ул. Пашуковская.

Маршрут № 66Н «Богоявленская площадь — Арена-2000»

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 00:40, 01:35, 02:28;

Отправление с остановки «Арена-2000» — в 01:08, 02:02;

Маршрут: ул. Большая Федоровская, «Выемка», Московский вокзал, пр-т Фрунзе, железнодорожная больница, ул. Гоголя, больница № 8, школа, ул. Слепнева, ул. Доронина, ул. Ньютона, ул. Калинина, ул. Рыкачева, ул. Менделеева, спорткомплекс «Атлант».

Маршрут № 68Н «Богоявленская площадь — Областная больница»

Отправление с остановки «Богоявленская площадь» — в 00:55, 02:27;

Отправление с остановки «Областная больница» — в 01:41;

Маршрут: ул. Первомайская, Красная пл., Октябрьская пл., ул. Дачная, школа № 50, ул. Линейная, ул. Ляпидевского, ул. Саукова, ул. Сосновая, поселок Маяковского, ул. Сиреневая, поселок Маяковского, ул. Сахарова (на ул. Сахарова), пр-т Машиностроителей, ул. Сахарова (на пр-те Машиностроителей), школа № 48, ул. Папанина, ул. Саукова, школа № 59, ул. Космонавтов, школа № 59, кинотеатр «Аврора», пр-д Доброхотова, гараж, Яковлевское.

Маршрут № 71Н «Богоявленская площадь — Пивзавод»