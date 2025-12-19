НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 757мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Закрывали ярославский аэропорт
«Умные решения»
Определили цену здания в центре
Купить жилье без обмана
Где отремонтируют тротуары
Продают бывшую больницу
Погода на Новый год
Запретили посещения в роддомах
Дороги и транспорт Ярославский аэропорт ночью закрывали для полетов. В чём причина

Ярославский аэропорт ночью закрывали для полетов. В чём причина

Публикуем данные от Росавиации

328
Аэропорт под Ярославлем закрывали для полетов | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUАэропорт под Ярославлем закрывали для полетов | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Аэропорт под Ярославлем закрывали для полетов

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Ярославский аэропорт Золотое кольцо в Туношне временно закрывали для полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в 04:20 19 декабря.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

Как сообщили 76.RU в аэропорту, никаких задержек из-за закрытия воздушного пространства не было.

«Задержек не было, потому что успели вчера выполнить все рейсы до введения ограничений. Сегодня рейсы запланированы с 17:35», — сообщил диспетчер аэропорта Золотое кольцо в Туношне.

Ограничения под Ярославлем сняли в 09:33.

Вечером 19 декабря в Ярославль должны прилететь самолеты из Москвы — в 17:35, из Санкт-Петербурга — в 20:40 и из Перми — в 22:35.

Из Ярославля запланированы рейсы в Пермь — в 18:20, в Санкт-Петербург — в 21:30, в Москву — в 23:20.

Ограничения также были введены в аэропортах в Волгограде, Калуге, Пензе, Саратове, Тамбове, Самаре, Владикавказе, Грозном и Магасе. С 06:13 запрет на полеты в этих городах начали снимать.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Запрет полетов Аэропорт Туношна
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
35 минут
Очень интересная статья. Спасибо! Пишите еще.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Рекомендуем