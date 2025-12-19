Ярославский аэропорт ночью закрывали для полетов. В чём причина

Ярославский аэропорт Золотое кольцо в Туношне временно закрывали для полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в 04:20 19 декабря.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.
Как сообщили 76.RU в аэропорту, никаких задержек из-за закрытия воздушного пространства не было.
«Задержек не было, потому что успели вчера выполнить все рейсы до введения ограничений. Сегодня рейсы запланированы с 17:35», — сообщил диспетчер аэропорта Золотое кольцо в Туношне.
Ограничения под Ярославлем сняли в 09:33.
Вечером 19 декабря в Ярославль должны прилететь самолеты из Москвы — в 17:35, из Санкт-Петербурга — в 20:40 и из Перми — в 22:35.
Из Ярославля запланированы рейсы в Пермь — в 18:20, в Санкт-Петербург — в 21:30, в Москву — в 23:20.
Ограничения также были введены в аэропортах в Волгограде, Калуге, Пензе, Саратове, Тамбове, Самаре, Владикавказе, Грозном и Магасе. С 06:13 запрет на полеты в этих городах начали снимать.