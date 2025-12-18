НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Готовы заплатить почти 27 млн: в Ярославле проведут капитальный ремонт тротуаров на крупном проспекте

Готовы заплатить почти 27 млн: в Ярославле проведут капитальный ремонт тротуаров на крупном проспекте

Что известно о работах

77
В Ярославле проведут капитальный ремонт тротуаров

В Ярославле проведут капитальный ремонт тротуаров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проведут капитальный ремонт тротуаров вдоль проспекта Фрунзе. Работы необходимы, чтобы сделать пешеходные подходы к главному КПП Волейбольного центра и к автобусным остановкам.

По данным сайта «Госзакупок», за работы готовы заплатить 26 млн 925 тысяч 725 рублей. Указано, что ремонт должны проводить с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

За эти деньги подрядчик должен провести подготовительные работы, вырубить деревья, подготовить землю, устроить смотровые колодцы и трубопроводы, защитить сети и обустроить тротуары. Также в проекте контракта есть определенные требования к материалам, которые будут использоваться для работ.

Аукцион прошел 16 декабря, но его признали несостоявшимся, потому что не было подано ни одной заявки. Судя по всему, торги будут проведены повторно.

Ранее стало известно, что в Ярославской области начали реконструкцию трассы М-8. Мы рассказывали, на каких участках ее расширяют.

Гость
8 минут
Плиткой выложить зимой и поставить турникеты
