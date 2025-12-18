Готовы заплатить почти 27 млн: в Ярославле проведут капитальный ремонт тротуаров на крупном проспекте

В Ярославле проведут капитальный ремонт тротуаров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле проведут капитальный ремонт тротуаров вдоль проспекта Фрунзе. Работы необходимы, чтобы сделать пешеходные подходы к главному КПП Волейбольного центра и к автобусным остановкам.

По данным сайта «Госзакупок», за работы готовы заплатить 26 млн 925 тысяч 725 рублей. Указано, что ремонт должны проводить с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

За эти деньги подрядчик должен провести подготовительные работы, вырубить деревья, подготовить землю, устроить смотровые колодцы и трубопроводы, защитить сети и обустроить тротуары. Также в проекте контракта есть определенные требования к материалам, которые будут использоваться для работ.

Аукцион прошел 16 декабря, но его признали несостоявшимся, потому что не было подано ни одной заявки. Судя по всему, торги будут проведены повторно.