Дороги и транспорт «Свыше пяти часов»: в ярославском аэропорту задержали рейс в популярном направлении

«Свыше пяти часов»: в ярославском аэропорту задержали рейс в популярном направлении

Что об этом известно

В ярославском аэропорту в Туношне 15 декабря задержали авиарейс в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По данным правоохранителей, пассажирам пришлось ждать отправления несколько часов.

«В аэропорту Ярославля временно вводились ограничения на прием и отправку воздушных судов. Рейс в Санкт-Петербург задержан свыше пяти часов. С пассажирами работает помощник Ярославского транспортного прокурора Дмитрий Кукин», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители контролируют соблюдение прав пассажиров.

В случае нарушений необходимо обращаться по телефону: +7 (911) 973-22-00.

Уточняется, что авиакомпания обеспечила пассажиров напитками и горячим питанием.

Судя по информации, размещенной на сайте аэропорта, авиарейс в Санкт-Петербург должен был отправиться в 15:05, но вылет перенесли на 20:45.

В ярославском аэропорту вводили ограничения на полеты в 0:30 14 декабря. Ограничения сняли 15 декабря в 12:16, но в 13:58 ограничения вновь были введены. В 14:11 Росавиация опубликовала сообщение о снятии ограничений.

