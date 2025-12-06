Под Ярославлем закрывали для полетов аэропорт. В Росавиации назвали причину

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ранним утром 6 декабря в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне вводили временные ограничения на полеты. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале представителя Росавиации в 5:14.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Артём Кореняко.

Спустя три часа, в 8:52, в Росавиации сообщили о снятии ограничений. Аэропорт отправляет и принимает воздушные суда. Также были сняты ограничения на полеты в аэропорту в Тамбове, которые вводили вечером 5 декабря.

Также ограничения в аэропорту в Туношне вводили ночью 3 декабря. Тогда ограничения на полеты были сняты через четыре часа после этого, в 06:40. Той же ночью закрывали аэропорты в Тамбове, Волгограде, Пензе, Саратове, Владикавказе, Грозном, Магасе, Самаре, Ульяновске. К утру в Росавиации сообщили, что все ограничения на полеты в этих городах сняли.

Гость
27 минут
правильно сказали,когда туман-то больше прилетов
