Под Ярославлем закрывали для полетов аэропорт. В Росавиации назвали причину

Ранним утром 6 декабря в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» в Туношне вводили временные ограничения на полеты. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале представителя Росавиации в 5:14.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Артём Кореняко.
Спустя три часа, в 8:52, в Росавиации сообщили о снятии ограничений. Аэропорт отправляет и принимает воздушные суда. Также были сняты ограничения на полеты в аэропорту в Тамбове, которые вводили вечером 5 декабря.
Также ограничения в аэропорту в Туношне вводили ночью 3 декабря. Тогда ограничения на полеты были сняты через четыре часа после этого, в 06:40. Той же ночью закрывали аэропорты в Тамбове, Волгограде, Пензе, Саратове, Владикавказе, Грозном, Магасе, Самаре, Ульяновске. К утру в Росавиации сообщили, что все ограничения на полеты в этих городах сняли.