Аэропорт под Ярославлем ночью закрывали для полетов. Были ли задержки рейсов

Ночью 3 декабря закрывали для полетов ярославский аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом сообщили в телеграм-канале представителя Росавиации Артёма Кореняко в 02:33.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в Росавиации.

Через четыре часа после этого, в 06:40, ограничения на полеты в Ярославле сняли.

«Аэропорт работает по регламенту», — сообщили 76.RU в справочной аэропорта в Туношне.

3 декабря из Ярославля должны вылететь два самолета: в 11:50 — в Новосибирск и в 20:50 — в Сочи. В 19:50 из Сочи должен прилететь самолет в Ярославль. Согласно сайту аэропорта, все рейсы будут выполняться по расписанию.

Одновременно с ярославским закрывали аэропорты в Тамбове, Волгограде, Пензе, Саратове, Владикавказе, Грозном, Магасе, Самаре, Ульяновске. К утру в Росавиации сообщили, что все ограничения на полеты в этих городах сняли.