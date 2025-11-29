В России приняли новый закон об автошколах. Что изменится

Президент Владимир Путин подписал новый закон об автошколах. Теперь МВД будет контролировать качество обучения в них. Также для школ введут специальные показатели эффективности. Всё это должно помочь обычному человеку выбрать, где лучше учиться.

Инициатором закона стало правительство России. Согласно закону, у МВД появятся новые полномочия. Ведомство теперь должно разработать перечень показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол. Данные о качестве обучения будут публиковать в интернете. Это позволит любому, кто готовится сдавать на права, выбрать наилучшую из доступных школ.

В конечном итоге закон должен повысить качество подготовки водителей. Как пишет РИА Новости, он вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.

Согласно другому предложению, дорожные камеры в России начнут вычислять один новый показатель. Они покажут, прошел ли автомобиль техосмотр.

Недавно стало известно, что россиянам грозит наказание из-за водительских прав. А именно — штраф (и даже арест) в случае отказа снять обложку с водительского удостоверения.

Одновременно с этим хотят ввести закон, который защитит автовладельцев от необоснованных штрафов. Согласно проекту устанавливается штраф в размере выписанного водителю, но не меньше 5000 рублей, если на кадрах очевидно нет нарушения. Например, когда камера фиксирует чужую машину или автомобиль едет на эвакуаторе.