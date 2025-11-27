«Пермский кейс»: ярославцам предложили оплачивать проезд на остановках

В Ярославле рассказали, кто не платит за проезд

В ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» рассказали, кто является главными неплательщиками в общественном транспорте. Информация прозвучала на встрече с представителями рабочих коллективов крупных предприятий города.

«Наибольшее количество нарушителей мы выявляем в часы пик. И это, как правило, сотрудники местных производств», — отметил руководитель ГКУ Анвар Ахметханов.

Он добавил, что жителям нужно прививать культуру оплаты в транспорте.

При этом на совещании обсудили, как еще можно решить проблему. Например, руководитель коммерческого отдела завода «Ангстрем» Петр Перанцев рассказал о «пермском кейсе». По словам Петра, там оплатить проезд можно уже на остановке через встроенный терминал и в период максимальной загруженности транспорта это является существенным подспорьем.

«Специальное оборудование, установленное в водительской кабине, позволяет видеть, сколько человек в салоне не оплатили проезд. Эту информацию он транслирует пассажирам», — пояснил он.