НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

0 м/c,

 753мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,25
EUR 90,79
Экопроекты российских компаний
Вырубают Бутусовский парк
«Умные решения»
Хлопок в 10-этажке
Рост тарифов
Ярославцы в НХЛ
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Куда сдать батарейки
Крысы в жилом доме
Дороги и транспорт «Пермский кейс»: ярославцам предложили оплачивать проезд на остановках

«Пермский кейс»: ярославцам предложили оплачивать проезд на остановках

Транспортники ищут способы борьбы с «зайцами»

528
В Ярославле рассказали, кто не платит за проезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле рассказали, кто не платит за проезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле рассказали, кто не платит за проезд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» рассказали, кто является главными неплательщиками в общественном транспорте. Информация прозвучала на встрече с представителями рабочих коллективов крупных предприятий города.

«Наибольшее количество нарушителей мы выявляем в часы пик. И это, как правило, сотрудники местных производств», — отметил руководитель ГКУ Анвар Ахметханов.

Он добавил, что жителям нужно прививать культуру оплаты в транспорте.

При этом на совещании обсудили, как еще можно решить проблему. Например, руководитель коммерческого отдела завода «Ангстрем» Петр Перанцев рассказал о «пермском кейсе». По словам Петра, там оплатить проезд можно уже на остановке через встроенный терминал и в период максимальной загруженности транспорта это является существенным подспорьем.

«Специальное оборудование, установленное в водительской кабине, позволяет видеть, сколько человек в салоне не оплатили проезд. Эту информацию он транслирует пассажирам», — пояснил он.

Штраф за безбилетный проезд в Ярославской области составляет 2000 рублей.

Напомним, в 2026 году в Ярославской области поднимут тарифы на пассажирские перевозки в общественном транспорте. Речь идет о повышении предельных тарифов на пассажирские перевозки (экономически обоснованных). То есть тех, до которых перевозчики теоретически смогут повышать цены на проезд. Решения непосредственно о повышении стоимости билетов для пассажиров пока не принято

А вы оплачиваете проезд в транспорте?

Да, всегда
Не каждый раз
Почти никогда
Не езжу на общественном транспорте
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Транспорт Оплата проезда
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
45 минут
Культуру они хотят привить, прививальщики…. Сами бы воровать сначала перестали
Гость
1 час
Московский чемодан?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление