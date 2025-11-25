«Свалку хлама устроили»: остановку в центре Ярославля превратили в руины

Власти Ярославля рассказали о судьбе остановки у Полиграфкомбината. С начала ноября жители города жалуются, что в этом месте стоит остов павильона.

«На Полиграфе остановка уже пару недель в таком состоянии. Когда эту разруху уберут? Свалку хлама какую-то устроили. Стыдоба!» — пожаловался читатель 76.RU.

Пассажиры думали, что здесь устанавливают новый комплекс, но оказалось, что это не так. Конструкция, которая сейчас расположена на остановке, — это то, что осталось от прежнего павильона.

«На автобусной остановке на улице Свободы (в районе Полиграфкомбината) находился нестационарный торговый объект. В связи с истечением срока аренды он был демонтирован. В настоящее время рассматривается вопрос установки в указанном месте автопавильона нового типа», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Напомним, также ярославцев волнует судьба остановки на пересечении улицы Свободы и проспекта Толбухина. Пассажиры пожаловались, что вместо большого павильона недавно здесь поставили довольно хлипкую конструкцию из металла и пластика с дырой в боковой стенке. В мэрии Ярославля сообщили, что в этом месте, также, как у Полиграфкомбината, старый павильон демонтировали, так как истек срок его аренды. Новая остановка стала временным решением. В следующем году здесь планируют поставить современный комплекс. Правда, есть условие — если на это найдутся деньги.