НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 753мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,96
EUR 90,97
Экопроекты российских компаний
Чего ждать от погоды в Ярославле
«Умные решения»
Перенесли концерт юмориста
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Сколько стоят ёлки в Ярославле
Новые авиарейсы
Дороги и транспорт «Свалку хлама устроили»: остановку в центре Ярославля превратили в руины

«Свалку хлама устроили»: остановку в центре Ярославля превратили в руины

В мэрии Ярославля рассказали, что здесь будет

288
Так сейчас выглядит остановка у Полиграфкомбината | Источник: читатель 76.RUТак сейчас выглядит остановка у Полиграфкомбината | Источник: читатель 76.RU

Так сейчас выглядит остановка у Полиграфкомбината

Источник:

читатель 76.RU

Власти Ярославля рассказали о судьбе остановки у Полиграфкомбината. С начала ноября жители города жалуются, что в этом месте стоит остов павильона.

«На Полиграфе остановка уже пару недель в таком состоянии. Когда эту разруху уберут? Свалку хлама какую-то устроили. Стыдоба!» — пожаловался читатель 76.RU.

Пассажиры думали, что здесь устанавливают новый комплекс, но оказалось, что это не так. Конструкция, которая сейчас расположена на остановке, — это то, что осталось от прежнего павильона.

«На автобусной остановке на улице Свободы (в районе Полиграфкомбината) находился нестационарный торговый объект. В связи с истечением срока аренды он был демонтирован. В настоящее время рассматривается вопрос установки в указанном месте автопавильона нового типа», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Напомним, также ярославцев волнует судьба остановки на пересечении улицы Свободы и проспекта Толбухина. Пассажиры пожаловались, что вместо большого павильона недавно здесь поставили довольно хлипкую конструкцию из металла и пластика с дырой в боковой стенке. В мэрии Ярославля сообщили, что в этом месте, также, как у Полиграфкомбината, старый павильон демонтировали, так как истек срок его аренды. Новая остановка стала временным решением. В следующем году здесь планируют поставить современный комплекс. Правда, есть условие — если на это найдутся деньги.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Остановка Мэрия Ярославля
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
14 минут
Спасибо большое нашему мэру и его замам за "чудесный" ремонт! Позорище!
Гость
10 минут
" ...это то, что осталось от прежнего павильона..." Неправда. Старую увезли в один день. А это остатки остановки с ул. Свердлова. Видимо, хотели сюда поставить, но что-то не пошло
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление