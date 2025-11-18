«Что за хилая конструкция»: ярославцев возмутила новая «Яостановка» на крупном проспекте

Вот такая «новая» остановка появилась на проспекте Толбухина в Ярославле Источник: читатель 76.RU

Ярославцев возмутил внешний облик новой остановки, которая появилась на пересечении улицы Свободы и проспекта Толбухина. Люди говорят, что раньше здесь стоял основательный павильон с киоском. Потом его убрали и вместо него установили конструкцию из металла и пластика с дырой на боковой стенке.

«Что это за хилая конструкция? Это временно или как? Везде ставят современные желто-серые комплексы, а у нас что? Посмотрите на выложенную плиткой площадку. Раньше остановка занимала всю ее площадь! О состоянии плитки просто молчу», — пожаловалась одна из пассажирок в редакцию 76.RU.

В мэрии Ярославля сообщили, что старый павильон с ларьком демонтировали потому, что срок его аренды истек.

«Площадь нестационарного торгового объекта была практически в три раза больше, чем стандартные автопавильоны. Для комфортного пребывания граждан в указанном месте оперативно установлен автопавильон из числа имеющихся на содержании», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что «Горзеленхозстрою» дано поручение восстановить плиточное покрытие на остановке и привести в надлежащее состояние сам павильон.

Раньше остановочный павильон с ларьком занимал площадку, заложенную сейчас плиткой И покрытие, и сама остановка оставляют желать лучшего 1 из 2 Раньше остановочный павильон с ларьком занимал площадку, заложенную сейчас плиткой Источник: читатель 76.RU

Планируется, что новый остановочный комплекс появится в этом месте в 2026 году при условии выделения дополнительного финансирования из областного и городского бюджетов.