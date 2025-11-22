НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле на выходные перекроют дорогу в Дзержинском районе. Причина

В Ярославле на выходные перекроют дорогу в Дзержинском районе. Причина

Когда и где будет не проехать

513
Где объехать строительные работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где объехать строительные работы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за ремонта трамвайных путей частично перекроют Ленинградский проспект. Изменения коснутся дороги на улице Механизаторов. Об этом предупредили в мэрии.

Ремонтные работы будут проводиться в районе дома № 37. Проезд будет закрыт в ближайшие выходные. Работы по строительству трамвайных путей и контактной сети начнутся 28 ноября. В 00:00 данный участок уже будет перекрыт для движения. Ограничения снимут 30 ноября в 05:00 часов. Объехать участок можно будет по Промышленному шоссе.

На карте отмечен участок дороги, который будет перекрыт | Источник: мэрия Ярославля

На карте отмечен участок дороги, который будет перекрыт

Источник:

мэрия Ярославля

Ранее движение на Ленинградском проспекте перекрывали из-за поломки электрических путей. Причиной стало повреждение кабеля, питающего тяговую подстанцию, в Дзержинском районе города. Пока велись восстановительные работы, троллейбусы № 7 и 8 следовали в Дзержинском районе не по Ленинградскому проспекту, а по Тутаевскому шоссе до конечной остановки «Фабрика „Красный перевал“».

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Ремонт дороги Трамвай Дзержинский район
