В Ярославле на выходные перекроют дорогу в Дзержинском районе. Причина

Из-за ремонта трамвайных путей частично перекроют Ленинградский проспект. Изменения коснутся дороги на улице Механизаторов. Об этом предупредили в мэрии.

Ремонтные работы будут проводиться в районе дома № 37. Проезд будет закрыт в ближайшие выходные. Работы по строительству трамвайных путей и контактной сети начнутся 28 ноября. В 00:00 данный участок уже будет перекрыт для движения. Ограничения снимут 30 ноября в 05:00 часов. Объехать участок можно будет по Промышленному шоссе.