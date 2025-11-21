В бюджете Ярославской области на 2026 год не прописали доходы от платных парковок: почему

В Ярославской области доходы от парковок не включили в бюджет 2026 года

В бюджете Ярославской области на 2026 год не прописали сумму доходов, которую должны принести платные парковки в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Об этом стало известно во время обсуждения доходов и расходов региональной казны в Ярославской областной Думе 21 ноября.

«Да, доходы не заложены. Мы попросили коллег изучить опыт регионов — Твери Тулы и других, где функционируют платные парковки, — какова собираемость доходов, чтобы необоснованно не формировать эту сумму», — прокомментировал министр финансов Ярославской области Алесей Долгов.

Он добавил, что ко второму чтению бюджета к этому вопросу вернутся.

Напомним, платные парковки на центральных улицах городов региона заработают с 20 декабря 2025 года. В октябре 2025 года директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков сообщал, что в 2026 году власти планируют получить от использования парковок около 350 миллионов рублей. Эти деньги за вычетом той суммы, которая была потрачена на обслуживание парковочного пространства (электроэнергия, камеры, зарплата сотрудников), будут передаваться в города, где организованы парковки, на нужды дорожного фонда.