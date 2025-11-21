НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 757мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,73
EUR 92,60
Экопроекты российских компаний
Продают скандальный недострой
«Умные решения»
Благоустройство сквера в центре
Компании, которые создают будущее области
Детские спектакли на Новый год
Петров стал «Актером года»
Шайба попала в голову
Будет ли салют в Новый год
Дороги и транспорт Платные парковки В бюджете Ярославской области на 2026 год не прописали доходы от платных парковок: почему

В бюджете Ярославской области на 2026 год не прописали доходы от платных парковок: почему

Ситуацию объяснил министр финансов

172
В Ярославской области доходы от парковок не включили в бюджет 2026 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области доходы от парковок не включили в бюджет 2026 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области доходы от парковок не включили в бюджет 2026 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В бюджете Ярославской области на 2026 год не прописали сумму доходов, которую должны принести платные парковки в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Об этом стало известно во время обсуждения доходов и расходов региональной казны в Ярославской областной Думе 21 ноября.

«Да, доходы не заложены. Мы попросили коллег изучить опыт регионов — Твери Тулы и других, где функционируют платные парковки, — какова собираемость доходов, чтобы необоснованно не формировать эту сумму», — прокомментировал министр финансов Ярославской области Алесей Долгов.

Он добавил, что ко второму чтению бюджета к этому вопросу вернутся.

Напомним, платные парковки на центральных улицах городов региона заработают с 20 декабря 2025 года. В октябре 2025 года директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков сообщал, что в 2026 году власти планируют получить от использования парковок около 350 миллионов рублей. Эти деньги за вычетом той суммы, которая была потрачена на обслуживание парковочного пространства (электроэнергия, камеры, зарплата сотрудников), будут передаваться в города, где организованы парковки, на нужды дорожного фонда.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Парковка Бюджет Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
16 минут
Да потому что доходы от платных парковок пойдут куда угодно, но только не в бюджет...
Гость
18 минут
Говорящая фамилия у министра финансов
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление