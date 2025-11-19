Ярославские власти рассказали о запуске новых авиарейсов на юг России

Губернатор Ростовской области надеется, что авиасообщение откроют до конца года

14 ноября министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко заявил на заседании комитета региональной думы о переговорах по запуску авиарейсов в Ростов-на-Дону.

«Сейчас ведутся переговоры для запуска дополнительных рейсов с Мурманском и Екатеринбургом. И в высокой стадии — это Краснодар и Ростов», — отметил Роман Душко.

Однако ростовский аэропорт «Платов» закрыт с февраля 2022 года. На запрос 76.RU в ярославском Минтрансе уточнили, что именно имел ввиду министр.

«Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области достигнута предварительная договоренность с авиакомпаниями о запуске прямых рейсов из Ярославля в Ростов-на-Дону. Запуск авиасообщения станет возможным после открытия аэропорта „Платов“, которое ожидается в следующем году», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как ранее сообщали наши коллеги из 161.RU, ростовский губернатор Юрий Слюсарь сказал, что надеется на открытие аэропорта до конца этого года. В этот же день министр транспорта России Андрей Никитин объявил, что федеральные власти готовятся к открытию всех закрытых аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону и Симферополе.