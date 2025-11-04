«Это почти 4 тысячи в месяц»: ярославцы возмутились повышением цен на школьные и студенческие проездные

Ярославцы высказались по поводу подорожания школьных и студенческих проездных. Новые цены начали действовать с 1 ноября 2025 года.
Сколько стоят школьные и студенческие проездные
школьный проездной билет на один вид транспорта — 950 рублей (раньше стоили 650 рублей);
школьный проездной билет на два вида транспорта — 1175 рублей (раньше стоили 800 рублей);
студенческий проездной билет на один вид транспорта — 950 рублей (раньше стоили 650 рублей);
студенческий проездной билет на два вида транспорта — 1175 рублей (раньше стоили 800 рублей).
Некоторые жители города выразили недовольство изменениями.
Гость:
«То есть, если в семье трое детей, это почти четыре тысячи рублей в месяц только за проезд? Да еще и услуги предоставляют отвратительно: по утрам в автобус не влезть!»
Гость:
«Школьники и студенты еще не зарабатывают. Опять нагрузка на родителей».
Другие отмечают, что повышение цен подрывает мотивацию пользоваться общественным транспортом.
Гость:
«После таких действий все слова об отказе от личного транспорта в пользу общественного сильно тускнеют».
Местные жители переживают, что из-за повышения цен на проездные школьники и студенты начнут чаще ездить в общественном транспорте, не оплачивая проезд.
BaqpeJlka:
«Зайцев-школьников и студентов станет вдвое больше, гениальное решение».
Ярославец Егор, который сейчас живет в Москве, отметил, что в столице проездные стоят дешевле, хотя разовый проезд в общественном транспорте дороже, чем в Ярославле.
«Живу в Москве, и тут проездной на все виды транспорта стоит 900 рублей. Почему же в своем городе за автобус, который стоит в два раза дешевле, я должен платить еще больше?» — отметил он.
Как вы относитесь к подорожанию проездных?