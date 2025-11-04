НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +4

4 м/c,

зап.

 756мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Когда выпадет первый снег
«Умные решения» в недвижимости
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Уголовное дело из-за некачественной еды в школах
Дешевые квартиры в аренду в Ярославле
Закроют ли травмпункт
Что с площадью Труда
Дороги и транспорт «Это почти 4 тысячи в месяц»: ярославцы возмутились повышением цен на школьные и студенческие проездные

«Это почти 4 тысячи в месяц»: ярославцы возмутились повышением цен на школьные и студенческие проездные

С 1 ноября стали действовать новые тарифы

901
В Ярославле подорожали школьные и студенческие проездные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле подорожали школьные и студенческие проездные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подорожали школьные и студенческие проездные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы высказались по поводу подорожания школьных и студенческих проездных. Новые цены начали действовать с 1 ноября 2025 года.

Сколько стоят школьные и студенческие проездные

  • школьный проездной билет на один вид транспорта — 950 рублей (раньше стоили 650 рублей);

  • школьный проездной билет на два вида транспорта — 1175 рублей (раньше стоили 800 рублей);

  • студенческий проездной билет на один вид транспорта — 950 рублей (раньше стоили 650 рублей);

  • студенческий проездной билет на два вида транспорта — 1175 рублей (раньше стоили 800 рублей).

Некоторые жители города выразили недовольство изменениями.

Гость:

«То есть, если в семье трое детей, это почти четыре тысячи рублей в месяц только за проезд? Да еще и услуги предоставляют отвратительно: по утрам в автобус не влезть!»

Гость:

«Школьники и студенты еще не зарабатывают. Опять нагрузка на родителей».

Другие отмечают, что повышение цен подрывает мотивацию пользоваться общественным транспортом.

Гость:

«После таких действий все слова об отказе от личного транспорта в пользу общественного сильно тускнеют».

Местные жители переживают, что из-за повышения цен на проездные школьники и студенты начнут чаще ездить в общественном транспорте, не оплачивая проезд.

BaqpeJlka:

«Зайцев-школьников и студентов станет вдвое больше, гениальное решение».

Ярославец Егор, который сейчас живет в Москве, отметил, что в столице проездные стоят дешевле, хотя разовый проезд в общественном транспорте дороже, чем в Ярославле.

«Живу в Москве, и тут проездной на все виды транспорта стоит 900 рублей. Почему же в своем городе за автобус, который стоит в два раза дешевле, я должен платить еще больше?» — отметил он.

Как вы относитесь к подорожанию проездных?

Всё дорожает, в том числе топливо, так что эта мера была необходима
Плохо, цены сильно задрали
Мои дети не ездят на общественном транспорте, мне всё равно
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Подорожание Проездной билет
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Гость
1 час
А где еще денег брать как не повышать цены на все. Но про это по телику не расскажут, у них там только запад загнивает и в европе замерзают
Гость
1 час
Считаю что это неприемлемо и отвратительно, когда власть поднимает цены на тарифы!!! Позор
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление