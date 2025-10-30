Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло

Виктор Коробов

В итоге Виктор всё же улетел нужным рейсом, и по данным приложения, даже в бизнес-классе. Правда, реальность несколько отличалась от загруженной в приложение информации Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Новосибирец Виктор Коробов купил билет на рейс Новосибирск — Санкт-Петербург авиакомпании S7, но неожиданно обнаружил, что не может улететь, — как он предположил, из-за овербукинга. Всё бы ничего, но, чтобы подстраховаться от такой неприятности, Виктор специально заранее купил место у окна. Как ему в итоге удалось улететь и почему пассажир всё равно остался недоволен, он рассказал от первого лица в материале наших коллег из NGS.RU.

23 октября я приехал в аэропорт Толмачево, чтобы улететь в Санкт-Петербург, и, в общем, уже в тот момент мы с женой были немного на нервах.

Во-первых, 18 октября под овербукинг попала жена. У нее якобы была какая-то ошибка в документах (допущенная авиакомпанией. — Прим. ред.), ей дали бумажку, вроде как скидку на 3 тысячи рублей, которую можно потратить только в кассе при покупке билетов, и она улетела следующим рейсом. Сказали, что это — замена борта, и она не помещается в салон. Жена по этому поводу пожаловалась в транспортную прокуратуру (подтверждающие это документы новосибирец предоставил в распоряжение редакции. — Прим. ред.). Во-вторых, по овербукингу я в зоне риска: билет дешевый, лечу без багажа и, по документам, один. Жена летела на учебу, и ей билет покупала компания, а я покупал свой сам, как отдельный человек.

Поэтому я решил подстраховаться, заранее купил место у окна и зарегистрировался на рейс, чтобы не вводить S7 в соблазн.

Жену зарегистрировали первой, дали посадочный и забрали багаж, а мой паспорт тетенька в руках покрутила и говорит: «Вам нужно пройти на стойку регистрации, для вас нет места». Я возмутился: я вообще-то как раз место специально и купил, но она ответила, что ничего не знает, и вообще ничего личного. Это компьютер свыше ей подает сигналы, и мы все ходим под искусственным интеллектом. Я проверил приложение S7, мой посадочный оттуда исчез.

На стойке регистрации нам повторили вот эту замечательную историю про замену борта, про то, что всё, что могут нам предложить, — это ждать окончания посадки, может быть, останутся места. Якобы борт заменили на борт с другой компоновкой, всё очень мутно и как-то подозрительно похоже на овербукинг. Мы пытались объяснить, что мы муж с женой и летим вместе, что я покупал место. Но представитель S7 сказала, что единственное, что может сделать, — это поставить мне приоритет повыше, чтобы, если места всё же остались, я был в начале списка тех, кто не смог улететь. Я, естественно, был не единственный: таких бедолаг набралось человек 10.

В итоге, как я понял, кто-то из пассажиров решил пересесть в бизнес-класс, кто-то не пришел, и меня все-таки позвали на посадку. Мне всё перечеркнули на посадочном, написали место 22Б, а остальные пошли грустно переоформляться на следующий рейс.

Место в самолете мне досталось намного хуже, чем-то, за которое я платил. Сидеть пришлось практически в хвосте, между двумя людьми, упираясь ногами во впереди стоящее кресло. Я проверил приложение, а там снова появился мой посадочный, но там было написано: место 1С, бизнес-класс. Я написал в чат, написал письмо: мол, верните деньги за место! И на следующий день мне пришел ответ (есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.).

S7 ответили, что, по сведениям из аэропорта, меня пересадили в бизнес-класс, и это считается повышением качества обслуживания, а значит, деньги за услугу мне никто не вернет. Я создал новое обращение, где написал, что, по моим сведениям, я летел абсолютно не в бизнесе. Приложил фото талона. После этого мне сказали, что проведут служебное расследование и сообщат мне через 5 рабочих дней.

Вот так выглядело место Виктора в приложении Источник: Виктор Коробов А вот так — в реальности Источник: Виктор Коробов

В отличие от жены, в прокуратуру я не пошел. Во-первых, все-таки улетел. Во-вторых, место я брал за мили, да и вообще это не так дорого, как обидно. Но даже если S7 опять оштрафуют на какие-то 30 тысяч рублей, то это просто никак не повлияет на поведение авиакомпании. Они наверняка эти штрафы просто закладывают заранее в свои убытки. Тем более и сумма крошечная: она же идет за сам факт овербукинга, а не за каждого пассажира. Если бы штрафы исчислялись в процентах от оборота авиакомпании, было бы другое дело. А так они уже, наверное, еще 10 человек не посадили на борт.

После этого улетать обратно в Новосибирск я уже боялся: что-то много овербукинга на одну нашу семью. Кроме того, по новосибирскому времени была уже глубокая ночь, и было бы совсем невесело застрять в Петербурге. Но обошлось. Возможно, потому, что обратно я летел другой авиакомпанией.

НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать, сколько точно пассажиров не смогли вылететь в Санкт-Петербург 23 октября с первой попытки и по какой причине это произошло, а также как могла возникнуть ситуация с тем, что согласно приложению пассажира пересадили в бизнес-класс, а на деле — в хвост самолета.

Ранее работница авиакомпании на условиях анонимности рассказала, почему происходит овербукинг, а юристы составили инструкцию, как наказывать за него перевозчиков.

